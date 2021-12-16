Федоров: тисячу за вакцинацію можна буде отримати з 20-21 грудня

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що тисячу гривень вакциновані від COVID-19 громадяни України зможуть отримати вже з 20-21 грудня.

«Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня. У сповіщеннях ми попереджаємо, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Сподіваємось, що ще раніше», – сказав Федоров в інтерв’ю BBC News Україна.

В Україні повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли вже більше ніж 12,7 мільйона людей.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що перший етап програми з виплат за вакцинацію буде реалізовуватися з 19 по 29 грудня.

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня підписав закон про виділення з держбюджету восьми мільярдів гривень на виплату однієї тисячі гривень вакцинованим за програмою «є-Підтримка».

Минулого тижня у застосунку «Дія» запрацювала функція запису на пілотну версію проєкту «єПідтримка» з виплат за вакцинацію.