Від січня «тисячу вакцинованим» можна буде витратити і на ліки – ОП

Від січня тисячу гривень, яку отримають вакциновані громадяни України, можна буде витратити ще й на ліки, повідомив президент Володимир Зеленський на селекторній нараді 13 грудня.

«З 19 грудня повністю вакцинованим українцям буде нарахована одна тисяча гривень. Вони зможуть витратити ці кошти на напрямки, які найбільше постраждали від пандемії, – записатися в спортзал, піти в кінотеатр, музей або на концерт, купити квиток на потяг або літак, придбати книги. Водночас, дослухавшись до побажань наших громадян поважного віку, для яких важливою є підтримка здоров’я, зокрема в умовах пандемії, було ухвалено рішення додати до переліку доступних товарів ще й ліки», – цитує Зеленського його пресслужба.

Він висловив переконання, що такий крок збільшить кількість щеплень проти COVID-19 серед літніх людей, а також сприятиме лікуванню й профілактиці інших захворювань.

В Офісі президента повідомили, що нині Міністерство цифрової трансформації доопрацьовує технічні можливості для того, щоб купівля ліків за передбачені за щеплення кошти стала доступною з січня наступного року.

В Україні повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли вже понад 40% дорослих громадян – понад 12 мільйонів людей. При цьому голова МОЗ Віктор Ляшко зауважив, що впродовж останніх двох тижнів спостерігається зниження темпів вакцинації.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що перший етап програми з виплат за вакцинацію буде реалізовуватися з 19 по 29 грудня.

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня підписав закон про виділення з держбюджету восьми мільярдів гривень на виплату однієї тисячі гривень вакцинованим за програмою «е-Підтримка».