Тисяча гривень вакцинованим: у програмі зможуть взяти участь 6 тисяч суб’єктів бізнесу – Шмигаль

Майже шість тисяч суб’єктів бізнесу в Україні зможуть взяти участь у програмі виділення однієї тисячі гривень для вакцинованих громадян, повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ця ініціатива президента України дозволить підтримати малий і середній бізнес в Україні, який постраждав через пандемію… Приблизно шість тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у програмі. Вона запрацює з 19 грудня й діятиме цього року і до кінця наступного», – сказав голова уряду.

Він нагадав, що кошти в розмірі однієї тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через «Дію». Їх можна буде витратити на квитки у кінотеатр, театр чи на концерт, на заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком.

Прем’єр-міністр додав, що на програму цього року буде спрямовано три мільярди гривень і ще три мільярди гривень – на початку наступного року «з можливим розширенням фінансування».

Жодних податків на цю 1000 гривень, за його словами, нараховуватися не буде. Ці кошти також жодним чином не вплинуть на отримання субсидії, кажуть в уряді.

Президент Володимир Зеленський 15 листопада у відеозверненні заявив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, отримають по одній тисячі гривень через додаток «Дія».​

Він додав, що оскільки смартфони і відповідно застосунок «Дія» є не у кожного, особливо в літніх людей, то держава забезпечить альтернативну можливість отримати гроші.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 9 мільйонів людей.