Байден очікує на «зиму тяжких хвороб і смертей» невакцинованих від COVID-19

На тлі швидкого поширення нового штаму коронавірусної хвороби під назвою «омікрон» американці та європейці вдруге збираються відсвяткувати Різдво та Новий рік за умов суворих обмежень. Президент США Джо Байден попередив 16 грудня, що «омікрон» набирає обертів у Сполучених Штатах, створюючи нову хвилю в той час, коли варіант «дельта» все ще сприяє зростанню кількості випадків і смертей.

«Ми очікуємо на зиму тяжких хвороб і смертей» невакцинованих, сказав Байден, закликаючи вакцинованих пройти ревакцинацію, а нещеплених — робити щеплення.

Про «омікрон» ще немає остаточного вердикту науковців, але чиновники з системи охорони здоров’я кажуть, що цей штам більш заразний, ніж «дельта». Міністри охорони здоровʼя країн «Групи семи» назвали варіант «омікрон» «найбільшою нинішньою загрозою глобальному здоровʼю», заявивши, що «важливіше, ніж будь-коли» для всіх країн світу «тісно співпрацювати». Зростання захворюваності та невизначеність щодо нового штаму вірусу фіксуються на тлі підготовки людей до подорожей та спілкування під час Різдва та Нового року. Це створює умови для подальшого поширення вірусу.