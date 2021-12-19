Коронавірус: в Україні виявили 3 602 нових випадки

В Україні за добу 18 грудня зафіксували 3 602 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 390 дітей і 49 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу, за даними МОЗ, шпиталізували 2 129 людей, 6 866 – одужали, 176 людей померли. Найбільше нових випадків виявили у Києві – 374.

За добу провели понад 44,5 тисячі тестувань.

За весь час пандемії в Україні, за офіційними даними, на COVID-19 захворіли понад 3,6 мільйона людей, 93 105 – померли.