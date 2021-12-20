Регулятор Євросоюзу схвалив вакцину Novavax від COVID-19

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало умовну авторизацію вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 від американської Novavax для використання дорослими.

«Після ретельної оцінки комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) консенсусом дійшов висновку, що дані про вакцину є надійними та відповідають критеріям ефективності, безпеки та якості ЄС», – йдеться у заяві регулятора від 20 грудня.

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Вакцина на основі білка «підтримає кампанії з вакцинації в країнах-членах ЄС під час вирішальної фази пандемії», вважають у EMA.

Після офіційного схвалення Європейської комісії Novavax стане п’ятою вакциною проти COVID-19, яка буде схвалена для використання в 27 країнах.

EMA вже схвалила для використання в усьому блоці дві мРНК-вакцини – Pfizer-BioNTec і Moderna, а також два вірусних вектори – AstraZeneca і Johnson&Johnson.