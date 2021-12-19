19 грудня стартує проєкт єПідтримка для отримання тисячі гривень за вакцинацію

19 грудня офіційно стартує проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.

«Оновлюйте застосунок і приєднуйтеся також, щоб подати заявку на отримання 1000 грн у застосунку «Дія» в декілька кліків. Для цього потрібно бути громадянином України віком від 18 років та мати «зелений» сертифікат про вакцинацію в застосунку «Дія», – пояснює Міністерство цифрової трансформації.

Щоб подати заявку на виплату треба:

оформити спеціальну картку «єПідтримка» в одному з банків-партнерів

авторизуватися й оновити до останньої версії застосунок «Дія»

переконатися, що в застосунку є «зелений» COVID-сертифікат

зайти у розділ Послуги і вибрати «єПідтримку»

вибрати для виплати картку «єПідтримка».

Зарахування коштів від Мінекономіки варто очікувати протягом 10 днів. У Мінцифрі наголосили, що заявку необхідно подати в період з 19 до 29 грудня включно.

Гроші можна витратити на книжки, спортзал, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що тисячу гривень вакциновані від COVID-19 громадяни України зможуть отримати вже з 20-21 грудня.

«Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня. У сповіщеннях ми попереджаємо, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Сподіваємось, що ще раніше», – сказав Федоров в інтерв’ю BBC News Україна.

В Україні повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли вже більше ніж 12,9 мільйона людей.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що перший етап програми з виплат за вакцинацію буде реалізовуватися з 19 по 29 грудня.

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня підписав закон про виділення з держбюджету восьми мільярдів гривень на виплату однієї тисячі гривень вакцинованим за програмою «є-Підтримка».

Минулого тижня у застосунку «Дія» запрацювала функція запису на пілотну версію проєкту «єПідтримка» з виплат за вакцинацію.