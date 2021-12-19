19 грудня стартує проєкт єПідтримка для отримання тисячі гривень за вакцинацію

19 грудня офіційно стартує проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.
«Оновлюйте застосунок і приєднуйтеся також, щоб подати заявку на отримання 1000 грн у застосунку «Дія» в декілька кліків. Для цього потрібно бути громадянином України віком від 18 років та мати «зелений» сертифікат про вакцинацію в застосунку «Дія», – пояснює Міністерство цифрової трансформації.
Щоб подати заявку на виплату треба:
- оформити спеціальну картку «єПідтримка» в одному з банків-партнерів
- авторизуватися й оновити до останньої версії застосунок «Дія»
- переконатися, що в застосунку є «зелений» COVID-сертифікат
- зайти у розділ Послуги і вибрати «єПідтримку»
- вибрати для виплати картку «єПідтримка».
Зарахування коштів від Мінекономіки варто очікувати протягом 10 днів. У Мінцифрі наголосили, що заявку необхідно подати в період з 19 до 29 грудня включно.
Гроші можна витратити на книжки, спортзал, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або на перевезення в межах України.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що тисячу гривень вакциновані від COVID-19 громадяни України зможуть отримати вже з 20-21 грудня.
«Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня. У сповіщеннях ми попереджаємо, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Сподіваємось, що ще раніше», – сказав Федоров в інтерв’ю BBC News Україна.
В Україні повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли вже більше ніж 12,9 мільйона людей.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що перший етап програми з виплат за вакцинацію буде реалізовуватися з 19 по 29 грудня.
Президент України Володимир Зеленський 8 грудня підписав закон про виділення з держбюджету восьми мільярдів гривень на виплату однієї тисячі гривень вакцинованим за програмою «є-Підтримка».
Минулого тижня у застосунку «Дія» запрацювала функція запису на пілотну версію проєкту «єПідтримка» з виплат за вакцинацію.
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