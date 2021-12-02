«1000 грн за вакцинацію» можна буде витратити на придбання книг – Свириденко

Програма виділення однієї тисячі гривень для вакцинованих громадян передбачатиме можливість придбати за ці кошти книжки, повідомила у фейсбуці перша віцепрем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

«Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інституцій, проаналізували втрати від карантину в книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми «єПідтримка», – написала Свириденко.

За її словами, «урядова команда працює для того, щоб людям було зручно скористатись 1000 грн за участь в кампанії вакцинації, а бізнес отримав необхідну підтримку».

Раніше в уряді казали, що майже шість тисяч суб’єктів бізнесу в Україні зможуть взяти участь у програмі виділення однієї тисячі гривень для вакцинованих громадян.

Кошти будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через «Дію». Їх можна буде витратити також на квитки у кінотеатр, театр чи на концерт, на заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком. Жодних податків на 1000 гривень нараховуватися не буде.

Президент Володимир Зеленський 15 листопада у відеозверненні заявив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, отримають по одній тисячі гривень через додаток «Дія».​ Він додав, що оскільки смартфони і відповідно застосунок «Дія» є не у кожного, особливо в літніх людей, то держава забезпечить альтернативну можливість отримати гроші.