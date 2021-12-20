ВООЗ: пандемія COVID-19 може закінчитися у 2022 році

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я вважають, що попри швидке поширення штаму «омікрон» пандемія коронавірусної інфекції нового типу може завершитися вже наступного року. Про це 20 грудня повідомила агенція Reuters.

«Наявні дані свідчать, що «омікрон» передається набагато швидше, ніж «дельта». І люди, які вже вакцинувалися або перехворіли на COVID-19, з більшою імовірністю можуть заразитися ним повторно», – визнав голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус на брифінгу у Женеві. Провідна науковиця ВООЗ Сумія Свамінатан наголосила, що головним інструментом у боротьбі з новим штамом є додаткові щеплення.

Представники ВООЗ поділилися також оптимістичним прогнозом. Експерти припускають, що з появою вакцин другого і третього поколінь та завдяки інноваціям 2022 рік буде останнім роком пандемії, жертвами якої у світі стали понад 5 мільйонів людей.

«Якщо ми зможемо звести передачу вірусу до мінімуму, це завершить пандемію», – наголосив провідний експерт ВООЗ Майк Раян.

За даними університету Джонса Гопкінса, у світі виявили 275,4 мільйона випадків COVID-19, померли понад 5,3 мільйона людей, одужали понад 247 мільйонів.