«Тут немає ніякого релігійного підтексту»: Епіфаній закликав вакцинуватися проти коронавірусу

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав українців не піддаватися на маніпуляції і поширення міфів про вакцинацію від COVID-19.

«Не потрібно слухати, не потрібно вірити, не потрібно піддаватися на ці маніпуляції. Бо українська церква чітко заявила про те, що ми не проти. Вакцинація завжди відбувалася. Хвороби існували і до початку цієї пандемії. Тому ми висловили чітку позицію про те, що якщо це ліки, які покликані зберегти людське здоров’я, то чому їх не приймати, чому вірити певним міфам», – сказав Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми заявляємо, що тут немає ніякого релігійного підтексту, але кожна людина має право вибору, кожен повинен усвідомити, що в цей непростий час випробувань цією хворобою єдиним захистом є вакцинація», – додав він.

За словами предстоятеля ПЦУ, в Україні другий рік триває боротьба «зі ще одним невидимим, але реальним фронтом небезпечної коронавірусної хвороби, яка забирає дуже багато людських життів».

За даними МОЗ, в Україні повністю вакциновані від COVID-19 майже 13 мільйонів людей, принаймні одну дозу вакцини отримали понад 14,3 мільйона.