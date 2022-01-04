Тенісист Джокович зіграє на Australian Open 

Сербський тенісист Новак Джокович повідомив у твіттері, що зіграє на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу після того, як отримав медичний висновок, який, як виглядає, звільняє його від обов’язкової вакцинації проти COVID-19.

Раніше Джокович звернувся до незалежної групи експертів із проханням про звільнення від вакцинації через медичні показання, але ніколи не говорив, у чому полягають його проблеми. Цього моменту спортсмен також не описав і в дописі, заувашивши лишень, що вирушає до Мельбурна.

Статус участі Джоковича на турнірі, який він вигравав рекордні дев’ять разів, був під сумнівом після того, як організатори заявили, що у заході можуть брати участь лише ті, хто має вакцинацію проти COVID-19.

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34-річний серб, який прагне завоювати рекордний 21-й титул турніру Великого шолома в Мельбурні, раніше заявляв про свою незгоду з обов’язковою вакцинацією і ніколи не розкривав інформації щодо своїх щеплень.

Джокович, іспанець Рафаель Нада та швейцарець Роджер Федерер мають по 20 титулів Великого шолома кожен. Надаль змагатиметься у Мельбурні після одужання від COVID-19. Федерера не буде на турнірі, оскільки він продовжує відновлюватись після операції на коліні.