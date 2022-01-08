Теніс: перша ракетка світу Джокович оскаржує скасування через COVID-статус австралійської візи

Перша ракетка світу Новак Джокович оскаржив рішення австралійського уряду скасувати його візу. 34-річний серб стверджує, що він перехворів на COVID-19 у грудні і таким чином отримав право на медичне звільнення від вимог щодо вакцинації.

8 січня юридична команда Джоковича подала 35-сторінковий документ, в якому вказується, що рішення має бути скасовано. У разі скасування рішення Австралії серб зможе захистити титул чемпіона на Australian Open – першому з чотирьох турнірів найпрестижнішої в тенісі серії Grand Slam.

Очікується, що австралійський суд 10 січня розгляне оскарження, яке містить завірений документ про те, що 16 грудня тест на COVID-19 у Джоковича був позитивним, і він не мав симптомів до 30 грудня. У документі також зазначено, що Джокович отримав листа від головного лікаря Федерації тенісу Австралії. У цьому листі зазначено, що тенісист звільнений від вакцинації через те, що перехворів на COVID-19.

Тим часом, у дописі Белградської тенісної асоціації у фейсбуці показано, як Джокович вручає трофеї та нагороди під час церемонії нагородження молодіжних тенісних нагород у сербській столиці 17 грудня, на наступний день після того, як, за його словами, тест у нього був позитивним. Джокович позує з сербськими тенісними чиновниками та близько 20 молодими спортсменами, причому жоден із них не був у масках. 16 грудня, у день його позитивного тесту, Джокович також відвідав зібрання поштової служби Сербії, яка випустила серію марок на його честь.

Уряд країни оприлюднив лист, у якому ще в листопаді написав, що попереднє зараження COVID-19 не обовʼязково є підставою для звільнення від вимог Австралії.

Джокович наразі залишається під вартою в імміграційному центрі Мельбурна. Австралійські офіційні особи заявили, що Джокович може виїхати, але не вʼїжджати на територію Австралії.

Відкритий чемпіонат Австралії стартує 17 січня.