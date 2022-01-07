Australian Open: Джокович у міграційному центрі, ще два дозволи тенісистам не щепитися перевіряють

Зірковий тенісист Новак Джокович перебуває в міграційному центрі Мельбурна в очікуванні на слухання щодо свого оскарженого дозволу не вакцинуватися від COVID-19.

Раніше австралійська влада визнала необґрунтованим медичний висновок про те, що він може не робити щеплення, який Джокович отримав для своєї участі в чемпіонаті Australian Open.

Федерація тенісу Австралії стверджує, що виняток Джоковичу «було надано після ретельного процесу перевірки», хоча жодна зі сторін не розкривала підстави для запиту.

Після прибуття спортсмена в аеропорт Мельбурна 5 січня австралійські прикордонники відхилили його звільнення від щеплення як недійсне, скасували його візу та помістили до міграційного готелю.

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Крім того, міністерка внутрішніх справ країни Карен Ендрюс повідомила, що два інших винятки, надані у зв’язку з Australian Open, також перебувають під слідством.

Зокрема, генеральний консул Чеської Республіки в Сіднеї підтвердив 7 січня, що чеська тенісистка Рената Воракова поміж «кількох інших тенісистів» перебуває на карантині в тому ж готелі.

Австралійське інформаційне агентство ABC повідомило, що Воракова «вже зіграла на підготовчому змаганні в Мельбурні», перш ніж була затримана 6 січня. Журналісти припускають, що вона в’їхала до Австралії минулого місяця після того, як отримала звільнення на основі попереднього захворювання COVID-19 і одужання.

Незрозуміло, чи планує 38-річна Воракова, яка посідає 81-е місце в світовому парному рейтингу, так само оскаржувати свою можливу депортацію.

Час її затримання може свідчити про те, що австралійські чиновники переглянули її та інші справи після того, як справа Джоковича набула розголосу на тлі зростання обурення австралійців через наданий йому виняток.

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Мати 34-річного сербського національного героя Діяна Джокович раніше розкритикувала умови, в яких перебуває її син у центрі для потенційних мігрантів, заявивши, що його утримують «як в’язня».

«Це просто несправедливо, це не по-людськи», – сказала Джокович у Белграді після телефонної розмови із сином сином.

Австралійські чиновники повідомили, що Джокович може залишити центр, але не може в’їжджати на територію Австралії, поки федеральний суд готується до слухання 10 січня щодо його запиту про оскарження депортації.

Новак Джокович, який прагне завоювати рекордний 21-й титул турніру Великого шолома в Мельбурні, раніше заявляв про свою незгоду з обов’язковою вакцинацією і ніколи не розкривав інформації щодо своїх щеплень.

Australian Open стартує 17 січня.