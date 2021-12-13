Стали відомі результати повторного жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) провів у понеділок у швейцарському Ньйоні відбулося повторне жеребкування старту плей-офф Ліги чемпіонів.

Перше жеребкування 1/8 фіналу анулювали з технічних причин.

Нові результати такі:

«Зальцбург» (Австрія) – «Баварія» (Німеччина);

«Спортинг» (Португалія) – «Манчестер Сіті» (Англія);

«Бенфіка» (Португалія) – «Аякс» (Нідерланди);

«Челсі» (Англія) – «Лілль» (Франція);

«Атлетико» (Іспанія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія);

«Вільярреал» (Іспанія) – «Ювентус» (Італія);

«Інтер» (Італія) – «Ліверпуль» (Англія);

«Парі Сен-Жермен» (Франція) – «Реал» (Іспанія).

Перші поєдинки відбудуться 15 і 16 лютого, матчі-відповіді – 22 і 23 лютого.

Українські представники в Лізі чемпіонів «Динамо» і «Шахтар» свої виступи в головному турнірі континенту припинили на груповій стадії, посівши у своїх квартетах останні місця.