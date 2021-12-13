Ліга чемпіонів: команда Яремчука зіграє з «Реалом»

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА португальська «Бенфіка», в якій виступає форвард збірної України Роман Яремчук, зіграє з іспанським «Реалом» із Мадрида. Таку пару визначило жеребкування, яке відбулося у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у швейцарському Ньйоні.

Решту пар склали «Вільярреал» (Іспанія) – «Манчестер Сіті» (Англія), «Атлетико» (Іспанія) – «Баварія» (Німеччина), «Зальцбург» (Австрія) – «Ліверпуль» (Англія), «Інтер» (Італія) – «Аякс» (Нідерланди), «Спортинг» (Португалія) – «Ювентус» (Італія), «Челсі» (Англія) – «Лілль» (Франція), ПСЖ (Франція) – «Манчестер Юнайтед» (Англія).

Перші поєдинки відбудуться 15 і 16 лютого, матчі-відповіді – 22 і 23 лютого.

Українські представники в Лізі чемпіонів «Динамо» і «Шахтар» свої виступи в головному турнірі континенту припинили на груповій стадії, посівши у своїх квартетах останні місця.