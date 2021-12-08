Ліга чемпіонів: «Динамо» допомогло «Бенфіці» вийти в 1/8 фіналу замість «Барселони»

Футболісти київського «Динамо» поступилися на виїзді лісабонській «Бенфіці» в останньому матчі групового турніру Ліги чемпіонів – 0:2. Підопічні Мірчі Луческу пропустили двічі вже в першому таймі – на 16-й хвилині за португальський клуб відзначився український форвард Роман Яремчук, а на 22-й хвилині – Жилберту.

У паралельному матчі «Баварія» перемогла «Барселону» – 3:0.

У підсумку групового турніру «Баварія» набрала максимум очок, 18, «Бенфіка» стала другою – 8 балів, «Барселона» (7 очок) продовжить боротьбу в Лізі Європи, «Динамо» (1 очко) завершує єврокубковий сезон.