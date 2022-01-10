Теніс: Джокович провів перше тренування після дозволу суду на вʼїзд до Австралії

Тенісист Новак Джокович провів перше тренування в Австралії після того, як суд дозволив йому в'їхати до цієї країни. Джокович виклав фото з тренування у своєму інстаграмі та написав, що «дуже радий і вдячний» суду. Тенісист наголосив, що зосереджений на майбутньому виступі на відкритому чемпіонаті Австралії – першому серед чотирьох у найпрестижнішій серії Grand Slam.

«Я прилетів сюди грати один із важливих турнірів перед очима приголомшливих уболівальників. А поки що можу тільки сказати «дякую» за те, що були поруч і додавали мені сил», – написав Джокович.

Перша ракетка світу, сербський тенісист Новак Джокович, якому загрожувала депортація з Австралії через відсутність вакцинації від коронавірусної інфекції, виграв справу в суді Мельбурна.

Суд скасував рішення влади про анулювання візи тенісиста, а також ухвалив, що з нього мають зняти карантинні обмеження і відпустити з готелю, де він перебував в ізоляції.

При цьому в міністра Австралії у справах імміграції залишається право особисто ухвалити рішення про анулювання візи Джоковича. Поки незрозуміло, чи він скористається ним.

Джокович минулої середи прилетів до Мельбурна для захисту титулу чемпіона в турнірі Australian Оpen, першому з чотирьох турнірів найпрестижнішої в тенісі серії Grand Slam. Прикордонний контроль вважає, що тенісист безпідставно отримав медичне звільнення від вакцинації проти COVID-19.

В аеропорту його затримали та посадили під охорону поліції, на три години відібравши у нього телефон. Зрештою влада анулювала його візу, тенісист мав бути депортований. Це було оскаржено у суді. На час розгляду суд дозволив йому залишитися в ізоляції у готелі в Мельбурні.

Затримання тенісиста викликало великий резонанс у світі – багато в чому у зв’язку з суперечками щодо обов’язкової вакцинації, що йдуть у низці країн.

Президент Сербії Александр Вучич раніше написав в інстаграмі, що влада країни «вживає всіх заходів, щоб у найкоротші терміни припинити переслідування найкращого тенісиста планети». Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив у твіттері, що спортсмен потрапив під дію загальних правил.

Дозвіл Джоковичу на в’їзд викликав критику в австралійських соціальних мережах. Спортсмен відмовляється пояснювати, чому він не вакцинується, заявивши, що це його особиста справа. На суді з’ясувалося, що у грудні він хворів на COVID-19. За даними суду, 16 грудня у Джоковича був позитивний тест на коронавірус, а до 30 грудня у нього не було симптомів.

Незважаючи на заяву Джоковича про позитивний тест 16 грудня, він відвідував події в Белграді того і наступного дня і не носив маски.

В Австралії проживає значна сербська діаспора, серед якої Джокович особливо популярний. Поруч із готелем, де він розташований, проходили акції на його підтримку – у них брали участь австралійські серби, противники вакцинації та шанувальники спортсмена. Акції на підтримку спортсмена відбулися також у різних містах Сербії та Чорногорії.