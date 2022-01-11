Голови урядів Австралії та Сербії обговорили візу тенісиста Джоковича

Премʼєр-міністр Австралії Скотт Моррісон обговорив зі своєю сербською колегою Аною Брнабіч візову ситуацію тенісиста Новака Джоковича. Першій ракетці світу, який прибув до Австралії невакцинованим, усе ще загрожує депортація, попри перемогу в судовому слуханні раніше цього тижня.

В офісі Моррісона повідомили, що глави урядів двох країн домовилися підтримувати зв’язок щодо суперечливої візи 34-річного сербського гравця.

«Прем’єр-міністр пояснив нашу недискримінаційну прикордонну політику та її роль у захисті Австралії під час пандемії COVID-19. Сторони погодилися залишатися на зв’язку з цього питання», – йдеться в заяві офісу Моррісона.

Сербське громадське телебачення РТС повідомило, що Брнабіч попросила Моррісона забезпечити гідне ставлення до тенісної зірки.

«Премʼєр-міністр (Сербії) особливо наголосила на важливості умов для тренувань і фізичної підготовки до майбутніх змагань, враховуючи, що Новаку Джоковичу не дозволили тренуватися останніми днями, а турнір у Мельбурні стартує цими вихідними», – повідомляє РТС.

Тим часом чинний чемпіон Australian Open змінив суд на тенісний корт через кілька годин після того, як був звільнений з карантинного готелю в Мельбурні.

10 січня австралійський суддя відновив візу Джоковича, яка була скасована минулого тижня через те, що невакцинований сербський гравець порушив суворі вимоги Австралії щодо COVID-19. Організатор турніру Tennis Australia звільнив його від правил вакцинації, оскільки минулого місяця гравець був інфікований COVID-19.