Australian Open: Австралія скасувала візу Джоковича

Австралія скасувала візу сербському тенісисту, першій ракетці світу Новаку Джоковичу, що може покласти край його сподіванням на захист титулу на турнірі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open) в Мельбурні.

«Сьогодні я скористався своїми повноваженнями відповідно до розділу 133C(3) Закону про міграцію, щоб анулювати візу, яку отримав пан Новак Джокович, … на підставі того, що це було в інтересах суспільства», – заявив міністр імміграції Алекс Хоук 14 січня.

Джокович і його юридична команда наразі не коментували ситуацію. Відповідно до австралійського законодавства, це рішення можна оскаржити.

Ця новина з’явилася після того, як Джокович провів тренування перед чемпіонатом.

Напередодні сербського тенісиста і першу ракетку світу Новака Джоковича внесли до жеребкування Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open).

Перший у сезоні турнір з тенісу пройде у Мельбурні з 17 по 30 січня.

Джокович, якому загрожувала депортація з Австралії через відсутність вакцинації від коронавірусної інфекції, днями виграв справу в суді Мельбурна. Суд скасував рішення влади про анулювання візи тенісиста, а також ухвалив, що з нього мають зняти карантинні обмеження і відпустити з готелю, де він перебував в ізоляції.

При цьому в міністра Австралії у справах імміграції залишалося право особисто ухвалити рішення про анулювання візи Джоковича.

Джокович прилетів до Австралії 5 січня. Прикордонний контроль вважає, що спортсмен безпідставно отримав медичне відведення від вакцинації від COVID-19. Пізніше також з’ясувалося, що в анкеті, поданій при в’їзді, є також неточність. Там було сказано, що останні два тижні Джокович не мандрував два тижні, проте він їздив до Іспанії.

12 січня Джокович пояснив невідповідності в документах тим, що помилку зробив його агент, який заповнював анкету.

Під час суду також з’ясувалося, що в грудні тенісист хворів на COVID-19. При цьому, попри позитивний тест, він відвідував події в Белграді, а також дав інтерв’ю французьким журналістам, вже знаючи про те, що захворів.

Рішення піти на розмову до ЗМІ Джокович назвав помилковим.

Ситуація викликала резонанс в Австралії, яка пережила одні з найтриваліших у світі карантинів. Сербія, з іншого боку, виступила на захист тенісиста.

Міністр фінансів Австралії Саймон Бірмінгем 14 січня виступив на захист політики уряду, заявляючи, що вона «кришталево чиста».

Правила вимагають, щоб негромадяни, які в’їжджають в Австралію, були вакциновані подвійною дозою, «якщо вони не мають чіткого та дійсного медичного виключення проти цього», сказав Бірмінгем на австралійському телебаченні.

«Ця політика не змінилася, і ми будемо продовжувати суворо застосовувати її», – сказав Бірмінгем.