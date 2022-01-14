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Australian Open: Австралія скасувала візу Джоковича

Новак Джокович напередодні провів тренування перед чемпіонатом

Австралія скасувала візу сербському тенісисту, першій ракетці світу Новаку Джоковичу, що може покласти край його сподіванням на захист титулу на турнірі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open) в Мельбурні.

«Сьогодні я скористався своїми повноваженнями відповідно до розділу 133C(3) Закону про міграцію, щоб анулювати візу, яку отримав пан Новак Джокович, … на підставі того, що це було в інтересах суспільства», – заявив міністр імміграції Алекс Хоук 14 січня.

Джокович і його юридична команда наразі не коментували ситуацію. Відповідно до австралійського законодавства, це рішення можна оскаржити.

Ця новина з’явилася після того, як Джокович провів тренування перед чемпіонатом.

Напередодні сербського тенісиста і першу ракетку світу Новака Джоковича внесли до жеребкування Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open).

Перший у сезоні турнір з тенісу пройде у Мельбурні з 17 по 30 січня.

Джокович, якому загрожувала депортація з Австралії через відсутність вакцинації від коронавірусної інфекції, днями виграв справу в суді Мельбурна. Суд скасував рішення влади про анулювання візи тенісиста, а також ухвалив, що з нього мають зняти карантинні обмеження і відпустити з готелю, де він перебував в ізоляції.

При цьому в міністра Австралії у справах імміграції залишалося право особисто ухвалити рішення про анулювання візи Джоковича.

Джокович прилетів до Австралії 5 січня. Прикордонний контроль вважає, що спортсмен безпідставно отримав медичне відведення від вакцинації від COVID-19. Пізніше також з’ясувалося, що в анкеті, поданій при в’їзді, є також неточність. Там було сказано, що останні два тижні Джокович не мандрував два тижні, проте він їздив до Іспанії.

12 січня Джокович пояснив невідповідності в документах тим, що помилку зробив його агент, який заповнював анкету.

Під час суду також з’ясувалося, що в грудні тенісист хворів на COVID-19. При цьому, попри позитивний тест, він відвідував події в Белграді, а також дав інтерв’ю французьким журналістам, вже знаючи про те, що захворів.

Рішення піти на розмову до ЗМІ Джокович назвав помилковим.

Ситуація викликала резонанс в Австралії, яка пережила одні з найтриваліших у світі карантинів. Сербія, з іншого боку, виступила на захист тенісиста.

Міністр фінансів Австралії Саймон Бірмінгем 14 січня виступив на захист політики уряду, заявляючи, що вона «кришталево чиста».

Правила вимагають, щоб негромадяни, які в’їжджають в Австралію, були вакциновані подвійною дозою, «якщо вони не мають чіткого та дійсного медичного виключення проти цього», сказав Бірмінгем на австралійському телебаченні.

«Ця політика не змінилася, і ми будемо продовжувати суворо застосовувати її», – сказав Бірмінгем.

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