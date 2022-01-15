Джоковича повернули до міграційного готелю в Австралії, де він чекає на рішення суду щодо візи

Сербський тенісист, перша ракетка світу Новак Джокович повернувся в той самий міграційний готель в Австралії, де його утримували минулого тижня, після того, як влада країни вдруге скасувала його візу.

34-річний серб, не вакцинований від COVID-19, прибув до готелю в Мельбурні 15 січня і залишиться там на ніч перед запланованим на 16 січня слуханням у Федеральному суді щодо його апеляції на депортацію.

Очікується, що слухання визначать, чи зможе зірка тенісу залишитися в Австралії і поборотися за титул на Australian Open 17 січня.

Його скаргу передали до вищого суду після того, як міністр імміграції Алекс Хоук вдруге скасував його візу. Вперше її скасували, коли Джокович приземлився в аеропорту Мельбурна минулого тижня.

Суддя Девід О’Каллаган призначив слухання апеляції Джоковича на 9:30 ранку 16 січня (00:30 за Києвом). Апеляцію розглядатимуть троє суддів, і їхнє рішення буде остаточним, повідомляє суд.

10 січня суддя відновив його візу з процедурних підстав після того, як її скасували вперше, але 14 січня Хоук заявив, що використовує свої повноваження з візових питань, щоб анулювати візу Джоковича «з міркувань здоров’я та належного порядку, на підставі того, що це в інтересах суспільства».

Міністр каже, що продовження присутності Джоковича в країні може «сприяти антивакцинаційним настроям» і навіть спровокувати протести.

Хоук визнав, що Джокович становить «незначний» ризик зараження австралійців, але стверджує, що його минуле «нехтування» ним правилами щодо COVID-19 може становити ризик для громадського здоров’я.

Адвокати Джоковича стверджують, що уряд Австралії «не навів жодних доказів» на підтвердження своїх претензій.

Тенісист мав медичне звільнення від вакцинації, необхідної для в’їзду в Австралію, на підставі того, що він заразився COVID-19 у середині грудня. Але, за його власними словами, він не дотримувався правил ізоляції, незважаючи на те, що знав про свій позитивний тест.