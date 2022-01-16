Тенісист Новак Джокович не зможе зіграти на Відкритому чемпіонаті Австралії

Федеральний суд Австралії відхилив апеляцію першої ракетки світу сербського тенісиста Новака Джоковича на повторне анулювання візи.

Колегія з трьох суддів одноголосно стала на бік уряду Австралії, який вважає, що видача візи Джоковичу, який відмовляється робити щеплення від COVID-19, може спричинити сплеск антивакцинаторських настроїв. Спортсмен має залишити країну та сплатити судові витрати уряду Австралії.

Джокович сказав, що розчарований рішенням суду, але поважатиме його. Він не зможе взяти участь у турнірі Australian Open, який розпочнеться 17 січня. Перемога на цих змаганнях дала б йому перше місце за кількістю титулів на турнірах Великого шолома.

Новак Джокович прилетів до Мельбурна 5 січня, але не зміг пройти паспортний контроль в аеропорту. Причиною стала плутанина із оформленням візи тенісиста. Раніше йому надали медичну довідку, в якій вказувалось, що тенісист нещодавно перехворів на COVID-19. Австралійська влада вирішила анулювати його візу, про що поінформувала прикордонна служба Австралії. Джоковича відправили до імміграційного ізолятора, який славиться своїми суворими умовами утримання.

10 січня стало відомо, що суд скасував рішення про анулювання візи Джоковича, його відпустили на волю і він почав тренування.

Australian Open пройде з 17 до 30 січня, на трибунах будуть присутні глядачі. Австралійська влада до початку турніру неодноразово заявляла, що без щеплення від коронавірусу не допустять на захід ні вболівальників, ні тенісистів.