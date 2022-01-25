У Центральній Азії сталося масштабне відключення електроенергії

Через проблеми у енергосистемі у вівторок сталося масштабне відключення електроенергії на всій території Киргизстану та у деяких районах сусідніх Казахстану й Узбекистану.

У Міністерстві енергетики та промисловості Киргизстану заявили, що відключення електроенергії 25 січня було викликане невстановленими проблемами в єдиній енергосистемі, що поєднує три країни Центральної Азії. У деяких районах Киргизстану енергопостачання вже відновлено.

Міністерство енергетики Узбекистану повідомило, що відключення електроенергії сталося вранці у столиці Ташкенті, а також у містах шести областей.

МНС Узбекистану повідомило, що на гірськолижний курорт Амірсой під Ташкентом відправили рятувальну групу, де через відключення електроенергії на підйомниках застрягли туристи.

У Казахстані відключення електроенергії сталося у найбільшому місті країни Алмати, а також у містах Шимкент, Тараз та Талдикорган. В Алматі було короткочасне відключення електроенергії у кількох районах.

Оператор Єдиної енергосистеми (KEGOC) у Казахстані заявив, що проблеми виникли через «значний аварійний дисбаланс, створений енергосистемою Центральної Азії (Узбекистан, Киргизстан)».