Молодший брат Назарбаєва разом із сім’єю вилетів за кордон через Киргизстан – джерела

Молодший брат колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Болат разом із сім’єю вилетів за кордон через Киргизстан, повідомила киргизька служба Радіо Свобода з посиланням на джерела.

Декілька прикордонників, які просили не вказувати їхні імена, підтвердили, що Болат Назарбаєв і «ще п’ять-шість людей» перетнули кордон Киргизстану вранці 6 січня через прикордонний пункт «Ак-Жол». Вони стверджують, що їх зустріли люди, близькі до влади Киргизстану.

Радіо Азаттик отримало копії паспортів Болата Назарбаєва, Нурсаїна Назарбаєва і Бауржана Нургазиули, які свідчать про те, що ці люди перетнули кордон з Киргизстаном. Інформації про Нурсаїна Назарбаєва у відкритих джерелах немає. Відомо, що людина на ім’я Бауржан Нургазиули є керівником ринку «Барис» в Алмати.

Декілька співробітників аеропорту Манас також повідомили киргизькій службі Радіо Свобода, що вони мають інформацію про те, що близькі Нурсултана Назарбаєва вилетіли в Дубай через Киргизстан.

Речниця аеропорту Алія Курбанова повідомила, що 6 січня в аеропорту приземлився літак Bombardier, який прибув із Дубаю, проте, кому він належить – невідомо. «Хто є пасажирами комерційного рейсу, ми не знаємо. Це не входить до наших обов’язків. Крім того, літак Bombardier прилетів із Північної Македонії. Він приземлився для техстопу. У цей час із літака ніхто не виходив», – зазначила вона.

Офіційні особи Киргизстану не спростували і не підтвердили повідомлення, що родичі Назарбаєва вилітали з Бішкека.

Речниця Державної прикордонної служби Гульміра Борубаєва пояснила, що не може надати інформацію про перетин кордону громадянами. За її словами, згідно з нормативними правовими актами, вона вважається секретною.

18 січня колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який не зʼявлявся на публіці з початку масових протестів та заворушень у країні, виступив із відеозверненням.

Він заявив, що жодного конфлікту чи протистояння в еліті країни немає, а чутки про такий конфлікт назвав безпідставними. Назарбаєв додав, що з 2019 року є пенсіонером і зараз «перебуває на заслуженому відпочинку» у столиці Казахстану.