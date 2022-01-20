«Чистки» у спецслужбі Казахстну свідчать про велику недовіру президента Токаєва до силовиків

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв «реструктуризує» Комітет національної безпеки (КНБ) після насильницьких антиурядових протестів минулого тижня на тлі звинувачень у тому, що деякі члени КНБ працювали проти нього.

Існує безліч питань про те, що саме сталося в Казахстані в буремні перші дні 2022 року.

Тоді як багатоденні загальнонаціональні антиурядові протести десятків тисяч невдоволених людей були очевидними для всіх, було незрозуміло, що відбувається у верхніх ешелонах влади.

Здається очевидним, що коли демонстрації прокотилися по всій країні, відбулося зіткнення між прихильниками першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва та його наступника, президента Касима-Жомарта Токаєва, і що Токаєв вийшов переможцем.

Досі існує багато припущень про те, хто на чиєму боці був в уряді, хоча статки багатьох членів сім’ї Назарбаєвих, які швидко слабшали, дають змогу Токаєву та його прибічникам більше довіряти чи толерувати їх.

Єдине місце, де ситуація виглядає дещо зрозумілішою, – це Комітет національної безпеки (КНБ).

5 січня, коли деякі невідомі групи, здавалося б, очолили протести в східних та південних районах Казахстану, а насильство спалахнуло в кількох містах і селищах, Токаєв звільнив потужного прихильника Назарбаєва та голову КНБ Каріма Масімова, який пізніше був заарештований.

Пізніше Токаєв пояснив, що в багатьох випадках КНБ, здавалося, «зникав» саме тоді, коли спалахував хаос від протестів, що особливо помітно в Алмати, де було розграбовано головну будівлю КНБ і викрадено зброю та документи.

Один із багатьох

Масімов був багаторічним казахстанським чиновником, який двічі був прем’єр-міністром за Назарбаєва, міністром транспорту та зв’язку, міністром економіки та бюджетного планування, держсекретарем і главою президентської адміністрації Назарбаєва до того, як стати головою КНБ у 2016 році.

Але Масімов був лише одним із багатьох звільнених у КНБ.

17 січня з’явилася новина про офіційне звільнення племінника Назарбаєва Самата Абіша з посади першого заступника голови КНБ.

Повідомляється, що Абіш був відправлений у відставку в той самий час, що і Масімов, але КНБ спочатку це заперечив, потім сказав, що Абіш все ще на своїй посаді, а пізніше, що він просто у відпустці.

Але ще троє заступників голови КНБ – Марат Осипов, Даулет Єргожин та Ануар Садикулов – також були звільнені 9 січня у позовному порядку, двоє з яких були заарештовані.

Осипов був співробітником служби безпеки, який почав працювати в КДБ Казахстану в 1986 році.

Відтоді він працював у КНБ Казахстану, за винятком 1999–2001 та з 2013 по 2016 роки, коли очолював КНБ в Алмати, залишивши цю посаду, щоб стати заступником голови КНБ у січні 2016 року.

Осипова поки не затримали.

Цікаве минуле

Єргожина і Садикукова заарештували 13 січня, і вони мають цікаве минуле.

Єргожин не мав досвіду роботи в правоохоронних органах чи безпекового досвіду до того, як був призначений заступником голови КНБ у листопаді 2016 року, лише через два місяці після того, як Масімов був призначений головою КНБ.

Єргожин працював в енергетиці та в державних фінансових установах. З 1998 по 2007 рік працював у компанії «КазТрансОйл», Північнокаспійському проєкті «КазМунайГазу» та «КазМунайТенгізі». Після цього Єргожин працював у Міністерстві фінансів, обіймавши посаду заступника міністра фінансів у 2007–2008 роках і обіймавши там ще декілька високих посад, перш ніж був призначений заступником голови КНБ.

Садикулов був командиром елітного спецпідрозділу КНБ, «Аристан», і більшу частину своєї кар'єри розділив між КНБ та іншим силовим органом, але повернувся на посаду заступника голови КНБ у січні 2020 року.

Садикулов також був членом Ради безпеки Казахстану, яку очолював Назарбаєв, поки Токаєв не звільнив його з цієї посади в той же день, коли він звільнив Масімова.

Пізніше речник Назарбаєва заявив, що 81-річний Назарбаєв пішов у відставку за власним бажанням, хоча ніхто в уряді цього не підтвердив.

Більшу частину своєї кар’єри Садикулов провів у службі охорони президента, де розпочав роботу в 1992 році і був призначений її керівником у 2013 році, а потім пішов на посаду заступника голови КНБ, уперше в 2014 році.

З червня 2019 року по січень 2020 року знову очолював службу охорони президента, поки не пішов на посаду заступника голови КНБ і командувача «Аристану».

У 1999–2001 роках Осипов також був у службі охорони президента, єдині роки, коли він не був у КНБ.

Новим головою КНБ Казахстану став Єрмек Сагімбаєв, який залишив посаду голови служби охорони президента, щоб приступити до виконання нових обов'язків.

Історії Осипова та Садикулова показують, що чиновники з КНБ та служби охорони президента переходять із однієї служби на іншу, а сам Сагімбаєв працював у КНБ з 1994 по 2006 рік, коли перейшов до служби охорони президента.

Сагімбаєв, безсумнівно, мав тісні контакти з КНБ і, можливо, був одним із тих, хто вперше дізнався про можливість того, що елементи КНБ діяли проти Токаєва. Його призначення головою КНБ, очевидно, розглядається як ознака довіри Токаєва до нього.

Всього через два місяці після того, як Назарбаєв пішов у відставку з посади президента 19 березня 2019 року і призначив Токаєва виконувачем обов’язків президента, Сагімбаєв був призначений заступником начальника служби охорони президента, а 25 серпня 2021 року став головою цієї структури.

Є два перших заступники голови КНБ і сім заступників голови, з яких один перший заступник голови, Абіш, був звільнений, а троє з семи заступників голови втратили роботу.

Це велика зміна у верхній частині найважливішої служби безпеки країни і показує, як мало Токаєв довіряв КНБ після днів потрясінь.

Токаєв призначив двох нових заступників голови – Бакитбека Козжанова та Аскара Амерханова – у той же день, коли були звільнені Осипов, Єргожин та Садикулов.

Козжанов – кар’єрний співробітник КНБ, який почав працювати там у 1994 році. Є інформація, що у 2012 році Козжанов був одним із 24 посадових осіб, які ввійшли до комісії з контролю за використанням фінансових ресурсів при перерозподілі сировини та інфраструктури для промислових проєктів.

Радикальна реорганізація

Такі знання можуть бути дуже корисними для відстеження грошей, що будь-які нинішні чи колишні чиновники – або члени відомої багатої родини Назарбаєвих – могли «висмоктати» з держави.

Головою цієї комісії був Кайрат Келімбетов, який обіймав посади міністра економічного розвитку і торгівлі, економіки та бюджетного планування, а також голови Національного банку Казахстану. Зараз він очолює Міжнародний фінансовий центр «Астана».

Амерханов також є кар'єрним співробітником КНБ, який почав працювати там у 1995 році. У 2004 році Амерханов був призначений заступником начальника Антитерористичного центру КНБ.

6 травня 2020 року Амерханов був одним із двох десятків чиновників, яких Токаєв нагородив спеціальними нагородами, надавши йому разом із Сегімбаєвим звання генерал-майора. На цій церемонії Масімов отримав звання генерал-лейтенанта.

Токаєв прийняв відставку уряду Казахстану 5 січня, а після його реформування 11 січня міністр внутрішніх справ Ерлан Тургумбаєв і міністр оборони Мурат Бектанов були повторно призначені, що свідчить про те, що жодного з них не підозрюють у нелояльності до Токаєва.

Але з огляду на велику кількість звільнених людей, схоже, у Токаєва та його прихильників є підозри, що КНБ вжив заходів проти його уряду в бурхливі дні протестів.

Це також пояснює заяву Токаєва від 11 січня про радикальну реорганізацію всієї системи національної безпеки країни. Він також наказав посилити Нацгвардію «кількісно та якісно й створити нові підрозділи в складі Нацгвардії та МВС».