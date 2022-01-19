Парламент Казахстану схвалив скасування довічного головування Нурсултана Назарбаєва в Раді безпеки

Парламенту Казахстану на пленарному засіданні 19 січня схвалив законопроєкт, який передбачає скасування довічного головування першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва в Асамблеї народу Казахстану (АНК) та Раді безпеки країни.

Як повідомили у пресслужбі Мажилісу парламенту Казахстану, відповідні поправки передбачені законопроєктом «Про внесення зміни до закону «Про політичні партії».

Схвалений Мажилісом документ відправили на розгляд Сенату.

Тепер головування в Раді безпеки та АНК планується закріпити за президентом Казахстану, повідомив у фейсбуці депутат Мажилісу Канат Нуров.

5 січня на тлі масових протестів у Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що сам обійняв посаду голови Ради безпеки, який за законом мав довічно очолювати Назарбаєв. Крім того, з посад було знято кілької високопосадовців, тісно пов’язаних з Назарбаєвим.

У канцелярії Назарбаєва заявили, що той «сам ухвалив рішення передати посаду голови Ради безпеки президенту, оскільки добре усвідомлював, що заворушення та терор вимагали оперативної, жорсткої та безкомпромісної відповіді від керівництва країни».