Палаци Назарбаєвих в Алмати: під горами та за високими парканами

Члени сім'ї екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, як і раніше, серед найбагатших людей країни. Вони володіють бізнесом та елітною нерухомістю як у Казахстані, так і за кордоном. Азаттик (Казахська служба Радіо Свобода) взялася за розслідування нерухомості сім'ї Назарбаєвих в Алмати та виявила кілька палаців у Бостандицькому районі – вони розташовані у передгір'ї, вище за проспект Аль-Фарабі, і займають 135 гектарів землі. Будинки належать самому Нурсултану Назарбаєву, його трьом дочкам та племіннику.

У 2001 році казахстанська влада ініціювала розбити парк у передгір'ї Алмати. Місце вибрали гарне: 61 гектар землі праворуч дороги, що веде в ущелину Алма-Арасан. Новий парк спочатку мав називатися «ХХІ століття».

Облаштування нового парку затягнулося на довгих десять років – у результаті відкриття відбулося лише влітку 2011 року, і тоді ще одне місце відпочинку для городян та гостей отримало нову назву – Парк Першого Президента Республіки Казахстан. Кожне слово у ньому прийнято писати з великої літери. Праворуч від входу в парк встановили пам'ятник тому, ім'я якого він носить. Стрічку перед пам'ятником урочисто перерізали у листопаді 2011 року, а в грудні цього року влада Казахстану встановила нове свято – День першого президента, який відзначається з того часу щорічно 1 грудня.

Таким чином, у просторому парку, відкритому на честь Нурсултана Назарбаєва, звели пам'ятник йому ж. Але мало хто знає, що ще 135 гектарів землі вище за цей парк перейшли у власність сім'ї експрезидента та його найближчого оточення.

Напевно, багато алматинців бачили високі паркани, коли намагалися зайти в парк згори, але входу звідти немає, тільки знизу і з боків. І цьому є пояснення.

Інформація про цю ділянку землі та побудовані на ній палаци раніше ніде не публікувалася. Причому ця територія вдвічі більша за площу самого парку і розділена на кілька ділянок.

Найкраще –​ дітям

Перша земельна ділянка та палаци на ній належать Дінарі Кулібаєвій, середній дочці Нурсултана Назарбаєва. Його площа становить 74 149 квадратних метрів, або близько 7,5 га. Це місце межує з територією гольф-клубу «Жайлау» та санаторію «Окжетпес», який перебуває на балансі управління справами президента.

Один із двох симетрично розташованих будинків менший, а інший більший. А той, що посередині (див. фото), – найбільший і має два поверхи. Палаци з'єднуються дорогою і легко зрозуміти, що це власність однієї сім'ї. Порівняльні знімки Google Earth показують, що нові будівлі з'явилися на місці двох старих будинків. Не пізніше 2015 року на місці з'явилися штучний ставок, літній намет і невеликий будинок – зважаючи на все, він призначений для обслуговуючого персоналу.

Будинок і земля належать Дінарі Кулібаєвій, а в ньому прописаний і її чоловік Тимур Кулібаєв. Адреса об'єкта: мікрорайон Жайлау, будинок № 1. І ця ж адреса вказана в офіційному документі з ім'ям Тимура Кулібаєва. Однак у мобільних додатках 2GIS або «Яндекс. Карти» ці адреси не відображаються.

Дочка екс-президента Дінара Кулібаєва та його зять Тимур Кулібаєв входять до четвірки найбагатших людей Казахстану. За даними журналу Forbes, сукупний стан подружжя в 5,8 мільярда доларів робить їх найбагатшою сім'єю в країні.

Наступна ділянка, за адресою: мікрорайон Жайлау, будинок №2, площею 2,8 гектара, належить молодшій дочці екс-президента Алії Назарбаєвій та її чоловікові Дімашу Досанову. Враження, що землю ще не освоєно. Раніше на ділянці був будинок із червоним дахом. Його знесли у 2019 році, але на його місці поки що нічого не звели.

Сусідкою Динари та Алії, як неважко здогадатися, є старша з дочок експрезидента. Чотири земельні ділянки навколо ділянки Алії належать саме їй – депутату мажилісу парламенту Казахстану Даризі Назарбаєвій. Якщо точніше, три із чотирьох ділянок зареєстровані на її ім'я. Ще близько 2,4 га землі під житло належать компанії DLS Group. Кілька років тому єдиним її засновником була Дарига Назарбаєва. Як і тоді, сьогодні директором підприємства вважається Сергій Ричков, тому не виключено, що засновник компанії не змінився.

DLS Group, як раніше повідомляв Азаттик, фігурувала в угоді Даріги Назарбаєвої та її передбачуваного чоловіка Кайрата Шаріпбаєва щодо викупу у «КазМунайГазу» готелю «Думан» за заниженою ціною.

Площа перших трьох земельних ділянок – близько 6,5 га. Найбільший палац (46 тисяч квадратних метрів), зареєстрований на ім'я Даріги, зводиться на ділянці площею 4,6 га. Його будівництво розпочалося у 2018 році. Площа – понад 2 тисячі квадратних метрів. Наразі залишилися лише оздоблювальні роботи.

Великий дім для тата

Поряд з будинками Алії, Дінари та Дариги на мапі можна побачити ще одну велику ділянку. Її площа – близько 13 гектарів, хоча у системі земельного кадастру вказано лише половину. Напевно, причина у тому, що земля належить колишньому президентові Казахстану Нурсултану Назарбаєву. Будинок оточений густою зеленою огорожею. На ділянці є штучний ставок та тенісний корт.

Є відомості, що в цьому будинку раніше жили перший секретар Комуністичної партії Казахстану Дінмухамед Кунаєв та його наступник Геннадій Колбін. Будинок перебував на балансі уряду, а після призначення першим секретарем Комуністичної партії Казахстану 1989 року до нього заселився Нурсултан Назарбаєв. Через кілька років він якимось чином перейшов у його власність.

З південного боку будинку, дорогою до гір, стоїть ще один величезний палац. Територія одноповерхового палацу дуже велика – близько 2350 квадратних метрів. Для порівняння: це площа 47 квартир по 50 квадратних метрів. Будівництво палацу розпочалося влітку 2016 року та завершилося у 2018 році. 8,5 гектара землі та будинку перебувають на балансі ТОВ «Дирекція з управління нерухомістю», засновником дирекції є «Фонд Єлбаси», а він, у свою чергу, належить Нурсултану Назарбаєву. Юридична адреса дирекції: вул. Кунаєва, 12/1, у Нур-Султані. За цією ж адресою розташований головний офіс партії «Нур Отан».

На знімках помітно, що палац Назарбаєва збудовано нещодавно. На прилеглій території створений штучний ставок. Біля ставка – дерев'яний будиночок. На ділянці є два вертолітні майданчики. Спочатку був один майданчик, але згодом з'явився ще один поряд – мабуть, дефіцит з'явився мірою виникнення нових палаців.

Корпорація «Алмали»​ та хто за нею стоїть

Розслідування Азаттика показало, що решта території з 135 гектарів належить корпорації «Алмали». Територія розбита на кілька ділянок, близько 85 гектарів.

Історія виникнення корпорації особливо не відрізняється від тих, що виникали під час масової приватизації державного майна. Ще у 1998 році Господарське управління президента та уряду було перетворене на закрите акціонерне товариство «Хозу» і йому на баланс було передано багато будівель, споруд, ресторанів, готелів та дитячих садків, у тому числі знаменитий радгосп «Алатау«» в Алмати. Акціонерне товариство зі 100-відсотковою часткою держави пізніше стало приватною компанією з обмеженою відповідальністю під назвою «Корпорація «Хозу». Таким чином, були приватизовані десятки гектарів землі та безліч об'єктів нерухомості. Корпорацію очолив Володимир Ні, помічник Назарбаєва з 1985 року. Після смерті Ні у 2010 році корпорація отримала назву «Алмали».

Якщо судити за сплаченими податками, річний прибуток корпорації становить близько 16 мільярдів тенге (майже 37 мільйонів доларів за сьогоднішнім курсом). Один із двох засновників, які управляють корпорацією «Алмали» через корпорацію «Науриз», – Noord Holland Trading Company b.v. – офшор, зареєстрований у Нідерландах. Як тут не згадати слова самого Нурсултана Назарбаєва, котрий у квітні 2013 року закликав «не ховати гроші «за бугром».

«Не треба шукати щастя в інших краях і не треба ховати гроші «за бугром». Тут тримай [финансы], а хто «за бугром», дивіться - зараз усі офшори відкриваються, усіх ганьбити будуть, усіх, кошмарити будуть усіх. Тому заробив [гроші], вкладай у Казахстані, не бійся», – говорив Назарбаєв.

Другим засновником корпорації «Алмали» є Vertex Holding. Він належить мільярдеру Володимиру Джуманбаєву, члену ради директорів «Казахмису». Головою ради директорів «Казахмису» аж до своєї смерті був Володимир Ні. Таким чином, кінець ланцюжка все одно веде до оточення Назарбаєва.

Ще одну ділянку на цій території минулого року придбала 37-річна Корлан Шаріпбаєва – дочка Кайрата Шаріпбаєва, передбачуваного чоловіка Даріги Назарбаєвої. Кайрат Шаріпбаєв був головою правління національної компанії «КазТрансГаз» і втратив цю посаду після січневих подій 2022 року.

На ділянці поряд, площею 3 га, ведеться будівництво. Паспорта об'єкта немає, але стало відомо, що будівельники зводять чергову резиденцію. У 2020 році ця ділянка рішенням суду була передана апарату акіма Алмати, потім – управлінню справами президента Казахстану до кінця 2023 року.

Оскільки право користування перебуває в управління справами президента, визначити замовника будівництва нескладно. Виявилось, що підрядником об'єкта є швейцарська компанія B&A Contractors. Вона входить до групи компаній Mabetex Group, яка виконала не одне держзамовлення в Казахстані: збудувала Акорд, Будинок парламенту, аеропорт, театр опери та балету та низку інших будівель у столиці.

В управлінні справами президента Азаттику відповіли, що на цій ділянці «реалізується проект для державних потреб».

Трохи далі можна побачити ще землі корпорації «Алмали». 46 гектарів із них мають сільськогосподарське призначення. Їх орендує компанія Citic Оrchards – компанія, яка займається вирощуванням фруктів та горіхів. За нею стоять компанія Citic Agriculture, зареєстрована в Сінгапурі, та казахстанська компанія Agriland. Засновниками Agriland є три ділові партнери зятя експрезидента Тимура Кулібаєва і компанія, що належить йому. До речі, 43 гектари землі тут закладено у банку RBK.

Палац «дружини»​ Кайрата Сатибалди

Члени сім'ї Назарбаєвих отримали землі і у верхній частині території – це вище за парк першого президента на два кілометри. На території за парканом розташовані п'ять великих котеджів, один одноповерховий будинок та особняк. Ще 15 земельних ділянок підготовлено під будівництво. Незважаючи на те, що кожна ділянка реєструється окремо у кадастровій системі, помітно, що власником території є одна особа.

Загальна площа, включаючи всі 25 земельних ділянок у межах паркану, становить 12,5 га.

У центрі – великий палац, який дуже відрізняється від інших. Він високий, складається із трьох частин. У нього свій паркан усередині загального паркану. За допомогою спеціального додатку Азатик підрахував, що довжина будинку – 90 метрів, ширина – 20 метрів. Площа першого поверху будинку становить близько двох тисяч квадратних метрів. Разом із другим поверхом площа палацу – близько 2 тисяч 500 квадратних метрів. Сюди автомобілі можуть проїхати підземною дорогою.

Прилегла територія облаштована. На подвір'ї стоїть біла юрта. Передбачено дитячий ігровий та спортивний майданчики. Зведено і вертолітний майданчик.

Між ділянками поза палацом немає парканів та огорож. Різні за площею п'ять котеджів та одноповерховий будинок збудовані з дерева. Крім того, є два великі гаражі на кілька машин, будинок для персоналу та невеликі об'єкти, що нагадують складські приміщення.

На одній із 15 вільних ділянок повним ходом йде будівництво. Судячи з підготовки місця під фундамент, новий будинок теж буде чималим.

Раніше на цьому місці площею 12,5 га розташовувалась молочна ферма. Вона є на старих картах Алмати. До 2012 року бази ферми було знесено, і розпочалося будівництво палацу. Місцеві жителі кажуть, що тут будує «якийсь крутий із КНБ».

Радіо Азаттик з'ясувало, що власником землі та нерухомості офіційно є Асель Бахтіяркізи. Подейкують, що вона «дружина» племінника Нурсултана Назарбаєва Кайрата Сатибалди, мати трьох його дітей. Таким чином, цілком імовірно, що «хтось крутий із КНБ» і є Кайрат Сатибалди, адже племінник Назарбаєва справді пропрацював у КНБ близько дев'яти років.

Кайрат Сатибалди – один із найбагатших людей Казахстану. У 2018 році Forbes оцінив його статки у 163 мільйони доларів.

Три роки тому Сатибалди продав, принаймні офіційно, свою частку у фінтехкомпанії Kaspi.kz. Проте сукупні активи компанії Skyline Investment Company SA, зареєстрованої в офшорі Люксембургу на ім'я Сатибалди, у 2018 році склали 266 мільйонів доларів. Також відомо, що раніше через цю компанію Сатибалди купив частку, що дорівнює 24 відсоткам, у телекомунікаційній компанії «Казахтелеком».

Більшість палаців, котеджів і особняків сім'ї Назарбаєвих, про які повідомляє Азаттик, охороняються Службою державної охорони Казахстану. Це пов'язано з тим, що конституційний закон про першого президента – лідера нації передбачає захист Назарбаєва та членів його сім'ї та гарантує їм недоторканність.

Стаття 7 закону свідчить, що «Першому Президенту Республіки Казахстан – Єлбаси, який припинив виконання своїх повноважень, службова квартира та державна дача передаються у власність із необхідним державним обслуговуванням». Проте згадані будинки та землі були передані Назарбаєву та його родичам ще до того, як він залишив посаду президента.

Азаттик направив запити Нурсултану Назарбаєву, членам його сім'ї та держорганам із проханням відповісти на питання, яким чином сім'я експрезидента заволоділа всіма цими багатствами. Відповідей поки що не було.