Путіну вже не буде чого втрачати – делегація США про надто швидкі санкції проти Росії

Представники двопартійної делегації від Конгресу США в Києві висловили занепокоєння тим, до чого може призвести занадто швидке застосування санкцій проти Росії. Тема санкцій активно обговорювалася під час пресконференції 28 січня, яку відвідали члени Палати представників Конгресу США в Києві.

Член Палати представників Конгресу США Том Маліновскі у відповідь на запитання від кореспондента Радіо Свобода заявив, що в США є занепокоєння щодо того, що швидке накладення санкцій на Росію матиме поганий вплив на конфліктну ситуацію між Україною та Росією.

«Є занепокоєння, що у випадку застосування повного пакету санкцій Путін прийде до висновку, що йому вже нічого втрачати. Він може подумати: вони вже зробили все, що могли, то чому мені б не забрати Україну? І ми точно цього не хочемо», – сказав він.

Американський політик додав, що в питанні санкцій важливі спільні дії усіх союзників, а не лише США. За його словами, лише таким чином санкції матимуть справді руйнівний ефект для Росії.

«Для того, щоб санкції мали по-справжньому руйнівний ефект на російську економіку, до якого ми прагнемо, союзники мають діяти єдиним фронтом, а не тільки США. Між нами є спільний консенсус – просувати руйнівні санкції проти російської економіки, у випадку подальшої агресії Путіна проти України. Путін дав ясно зрозуміти, що це станеться. У нього немає сумнівів. Нас хвилює те, що, якщо Сполучені Штати поспішать, до санкцій не доєднаються усі наші європейські союзники і в результаті вони не матимуть потрібного впливу на Путіна. А ми цього не хочемо», – заявив член Палати представників.

Сполучені Штати і НАТО заявили 26 січня, що не підуть на поступки щодо вимог Росії, включно зі скороченням присутності НАТО у Східній Європі та наданням Москві гарантії, що Україна ніколи не приєднається до альянсу.

Зараз у центрі уваги – як президент Росії Володимир Путін відповість на пропозицію США знайти «серйозний дипломатичний шлях» для вирішення кризи або зіткнутися з суворими економічними санкціями, якщо війська Москви атакують її західного сусіда.

Путін 28 січня заявив, що США і НАТО в своїх письмових відповідях «проігнорували» головні занепокоєння Росії.

У заяві Кремля сказано, що російська сторона «уважно» вивчить письмові відповіді, «після чого ухвалить рішення про подальші дії».