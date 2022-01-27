МЗС Німеччини: «Північний потік-2» таки може потрапити в новий санкційний пакет

Пакет санкцій Євросоюзу в разі нового озброєного вторгнення Росії на територію України може включати заходи проти газопроводу «Північний потік – 2», заявила 27 січня, виступаючи у Бундестазі, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Вона не навела подробиць.

Влада Німеччини, виступаючи за посилення санкцій щодо Росії у разі ескалації ситуації навколо України, до останнього часу однозначно не говорила про те, чи будуть санкції поширюватися на «Північний потік – 2» чи ні.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс напередодні заявив, що у разі російського нападу на Україну, газ через газопровід не піде. Чи йтиметься про санкції чи про відмову Німеччини від проєкту – він не сказав.

США виступають проти експлуатації газопроводу, проте адміністрація Джо Байдена зараз виступає проти санкцій, щоб не ускладнювати відносини з Німеччиною. У разі російського вторгнення ситуація може змінитися.

Газопровід, прокладений дном Балтійського моря, вже добудований, проте поки що не працює, очікуючи сертифікації німецькою владою. Напередодні стало відомо, що дочірня компанія російського «Газпрому» Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом, заснувала німецьку дочірню компанію Gas for Europe. Вона має стати власником та оператором 54-кілометрової ділянки газопроводу «Північний потік – 2» у німецьких територіальних водах як незалежний оператор транспортної системи.

Створення компанії-оператора в німецькій юрисдикції було основною вимогою німецького Федерального агентства з мереж для сертифікації газопроводу. Наразі розгляд питання про сертифікацію може бути продовжений.