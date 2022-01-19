Нехай Росія подумає, чи піде газ «Північним потоком-2», якщо вона нападе на Україну – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що можливість запуску Росією газогону «Північний потік-2» в обхід України буде під питанням, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну. Про це Блінкен заявив в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Обхід транзиту матиме складні економічні наслідки для України, але поза тим ця труба вже фактично готова, збудована. Вона ще не запущена в експлуатацію. І питання в тому, що це такий важіль і для Росії, і для нас. Якщо вони надумають почати справжню агресію проти України, то дуже малоймовірно, що піде якийсь газ цим шляхом. То нехай подумають про це», – сказав Блінкен.

Він наголосив, що позиція США в питання запуску «Північного потоку-2» – незмінна.

«Ми вважаємо, що цей газогін підриває енергетичну безпеку в Європі», – зазначив держсекретар США.

Підводний трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, контрольований російською державною газовою компанією «Газпром», був завершений у вересні минулого року після років суперечок, але досі не отримав схвалення регуляторних органів у Європі для свого запуску.

США вважають, що «Північний потік-2» посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві позбавити Україну мільярдних транзитних виплат.

Втім серед американських сенаторів є розбіжності щодо санкцій проти оператора «Північного потоку-2» – 13 січня сенатори відхилили законопроєкт про санкції щодо Москви та «Північного потоку-2», розроблений республіканцем Тедом Крузом.