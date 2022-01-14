Сенат США не підтримав санкції проти «Північного потоку-2», запропоновані республіканцями

Прихильникам санкцій проти компанії-оператора газопроводу «Північний потік-2» та інших фірм, що мають відношення до експлуатації і сертифікації газопроводу, не вистачило п’яти голосів для схвалення відповідного законопроєкту Сенатом США.

Законопроєкт, запропонований сенатором-республіканцем Тедом Крузом, був відхилений в результаті голосування. За документ проголосували 55 сенаторів, проти – 44.

Серед тих, хто проголосував проти – сенатори-демократи, які заявили, що законопроєкт Круза зашкодить відносинам із Німеччиною в той час, коли США намагаються виступити єдиним фронтом проти Росії та нарощування її військ біля кордону з Україною.

Круз сказав, що голосування 55 проти 44 показало, що більшість сенаторів підтримують швидкі дії щодо газопроводу.

«Лише негайне введення санкцій може змінити розрахунок Путіна, зупинити вторгнення в Україну і зняти екзистенційну загрозу, яку становить «Північний потік-2», – сказав Круз.

При цьому за законопроєкт, який змусив би адміністрацію Джо Байдена запровадити санкції всупереч бажанню президента, проголосували і кілька сенаторів-демократів.

Водночас демократи внесли до Сенату власний законопроєкт, який передбачає санкції проти президента Росії Володимира Путіна, його найближчого оточення, провідних російських фінансових інституцій у разі нападу Росії на Україну. Час розгляду цього законопроєкту наразі невідомий.

Незважаючи на розбіжності щодо санкцій проти оператора «Північного потоку-2», переважна більшість американських сенаторів виступили проти цього проєкту, вважаючи, що він дасть Кремлю новий інструмент тиску на європейські країни.

Підводний трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, контрольований російською державною газовою компанією «Газпром», був завершений у вересні після років суперечок, але досі не отримав схвалення регуляторних органів Німеччини.

Трубопровід у Балтійському морі має подвоїти поставки російського газу до Німеччини, що, за словами найбільшої економіки ЄС, необхідно для того, щоб допомогти їй відмовитися від вугілля і ядерної енергетики.

Але критики стверджують, що «Північний потік-2» посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві перенаправляти експорт газу в обхід України, позбавляючи країну транзитних виплат у мільярди доларів на рік.