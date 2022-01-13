Міністри оборони США та України обговорили концентрацію російських військ біля українських кордонів

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін обговорив із українським колегою Олексієм Резніковим нарощування російських військ біля кордонів України, повідомляє пресслужба Пентагону 13 січня.

За повідомленням, розмова стосувалася «тривалої та неспровокованої військової концентрації на території та біля кордонів України».

«Секретар Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, в тому числі – зусилля з посилення українських збройних сил через надання оборонної допомоги. Лідери висловили підтримку дипломатичній роботі для деескалації напруги», – йдеться в заяві речника Пентагону Джона Кірбі.

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Раніше 13 січня постійний представник України в міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк назвав засідання ОБСЄ у Відні «ще однією маленькою дипломатичною перемогою» України.

Переговори у Відні 13 січня були спрямовані на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною, у той час, як Москва, Вашингтон і його європейські партнери шукають шлях, щоб уникнути серйозної безпекової кризи.

Зустріч є останнім за цей тиждень дипломатичним заходом, скликаним на тлі звинувачень Заходу в тому, що Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і може готувати нове вторгнення.