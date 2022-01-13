«Маємо бути готовими до будь-яких дій»: українські військові провели тренування біля Криму

На Херсонщині підрозділи української протиповітряної оборони угруповання військ «Південь» провели тренування розрахунків зенітних ракетних комплексів «Оса-АКМ». Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські військові тренувалися застосовувати ЗРК для знищення безпілотників, вертольотів, літаків і наземної техніки противника.

«ЗРК «Оса-АКМ» має хорошу прохідність, може долати водні перешкоди вплав і має високі вогневі можливості і дозволяє знищувати різні цілі на відстані до 10 кілометрів, при цьому ціль можна виявити на відстані до 45 кілометрів. Тому саме для цього ми тренуємо особовий склад підрозділів протиповітряної оборони, бо маємо бути готовими до будь-яких можливих дій противника на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим», – повідомили у Генштабі.

Раніше на Херсонщині поблизу адміністративного кордону з Кримом українські військові тренувалися «ефективно застосовувати протитанкове озброєння у реальному бою».

Напередодні Міноборони Росії повідомило, що понад 10 тисяч російських військовослужбовців «приступили до перших занять у новому році» на полігонах в окупованому Криму і регіонах Росії.

Навчання проходять на тлі підвищеної напруженості, що зберігається між Москвою і Києвом, зокрема, після накопичення Росією близько ста тисяч військових біля українського кордону.