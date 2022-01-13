Пєсков заявив, що ймовірні санкції США проти Путіна будуть рівноцінні розриву відносин

Ймовірне запровадження Сполученими Штатами санкцій проти президента Росії Володимира Путіна розглядатиметься Москвою як розрив відносин, заявив у четвер речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Введення санкцій проти глави держави і проти голови Росії, ще раз повторюю, це захід поза межею, який можна порівняти із розривом відносин», – сказав Пєсков.

Він додав, що у випадку таких санкцій послідує «неминуча адекватна відопвідь».

За словами Пєскова, Москва вкрай негативно ставиться до проєкту санкцій, який напередодні був представлений демократами в Сенаті США, «особливо на тлі серії переговорів, що тривають, – хай невдалих, але переговорів».

Законопроект про санкції внесла у середу група американських сенаторів на чолі з демократом Робертом Менендесом, який очолює комітет із міжнародних справ.

У разі повномасштабного російського вторгнення в Україну сенатори пропонують заборонити Володимиру Путіну в’їзд до США та заморозити його гіпотетичні американські активи. Такі ж обмеження будуть застосовані до глави уряду, очільника МЗС та міністра оборони Росії, а також усіх, кого Вашингтон визнає причетними до військового вторгнення. Санкції також пропонується запровадити щодо родичів російського президента та близьких до нього бізнесменів.

У документі прописано, що протягом 30 днів після ймовірного нападу Росії на Україну президент США повинен буде запровадити санкції проти щонайменше трьох великих російських банків. Під обмеження також може потрапити російський зовнішній борг та газопровід «Північний потік-2».

За даними американської розвідки станом на 7 січня, біля кордону Росії з Україною перебувають близько 100 тисяч російських військових. Також там помітили додаткові бойові літаки.

Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії. Повідомлення про вторгнення Москва називає «безпідставним нагнітанням напруженості».

На тлі можливості вторгнення влада Росії розпочала переговори зі США та НАТО про гарантії безпеки в Європі. Згідно з російськими вимогами, США не повинні створювати військові бази на території країн колишнього Радянського Союзу, які не входять до НАТО, а сам Альянс має припинити розширення на схід. Зокрема, Росія висунула вимогу не приймати в НАТО Україну. У ході переговорів у Женеві та Брюсселі США та їхні союзники відкинули більшість російських вимог.