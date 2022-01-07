Держдепартамент США: санкції проти «Північного потоку-2» підірвуть відносини із союзниками

Запропонований сенатором-республіканцем Тедом Крузом законопроєкт про санкції США щодо газопроводу «Північний потік-2» підірве відносини Вашингтона із союзниками, заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс. За його словами, обмеження не допоможуть захистити Україну.

Водночас Прайс наголосив, що Сполучені Штати працюють із партнерами над серйозними санкціями проти Кремля, якщо Москва виявить агресію щодо Києва.

Законопроєкт Круза дає Конгресу можливість своїм рішенням запроваджувати санкції, від яких раніше відмовилася адміністрація Джо Байдена, – зокрема, проти компанії-власника газопроводу.

Паралельно на голосування може бути висунуто законопроєкт сенатора-демократа Боба Менендеса. Його пропозиції передбачають такі ж санкції, але тільки в тому разі, якщо Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що голосування щодо санкцій має відбутися в Сенаті США до 14 січня.

Газопровід «Північний потік-2» вже добудований, але ще не запущений в експлуатацію. Зараз триває процес його сертифікації, якій перешкоджають невирішені юридичні питання. Сполучені Штати, Україна та кілька країн ЄС виступають проти реалізації проєкту. Адміністрація Байдена, щоб не загострювати відносини з Німеччиною, вирішила утриматися від санкцій, які безпосередньо зачіпають газопровід.

Росія, Німеччина, Австрія та інші учасники будівництва газопроводу стверджують, що проєкт має виключно економічний характер.