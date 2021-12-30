Прем’єр Польщі: «Північний потік-2» – інструмент газового шантажу в руках Росії»

Голова польського уряду Матеуш Моравецький заявляє, що Росія газопроводом «Північний потік-2» шантажує Європу і «відповідальна, а Брюссель співвідповідальний за дуже високі ціни на енергію, дуже високі ціни газу».

«Такою є правда про інфляцію, яка в цій частині світу, на жаль, є дуже високою», – заявив Моравецький.

Саме високі ціни на газ і електроенергію підняли ціну товарів і послуг, вважає польський політик.

За словами голови польського уряду, посійський президент Володимир Путін своїм «газовим шантажем», зокрема, «Північним потоком-2» стверджує, що в разі, якщо «ви там у західній Європі будете чемними, тоді ми відкриємо кран і газ попливе, якщо ж ні, тоді у вас будуть проблеми».

Матеуш Моравецький наголосив, що Європа, Європейський союз в цілому повинні «ясно відповісти на цей шантаж», «відповісти рішучою політикою: як в короткому терміні, так і шляхом розбудови газової й енергетичної інфраструктури в довшому часовому періоді».

Напередодні оператор суперечливого трубопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини заявив, що заповнив новий трубопровід газом і готовий почати поставки.

Газопровід вже добудований, але ще не сертифікований – цей процес може тривати до другої половини 2022 року.

Попередній уряд Німеччини виступав за реалізацію проєкту. Члени нового кабінету Олафа Шольца висловлюються критичніше – так, голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що на даний момент «Північний потік-2» не може бути сертифікований з юридичних причин, а міністр економіки Роберт Хабек назвав спорудження газопроводу «геополітичною помилкою». Офіційно, однак, новий уряд Німеччини не виступив за закриття проєкту.