Оператор «Північного потоку-2» і «Газпром» заявили, що новий трубопровід готовий до подачі газу

Оператор суперечливого трубопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини заявив, що заповнив новий трубопровід газом і готовий почати поставки.

«Станом на 29 грудня процедуру подачі газу для другої нитки газопроводу «Північний потік-2» завершено... Тиску достатньо, щоб розпочати транспортування газу у майбутньому», – йдеться у заяві швейцарської компанії-оператора «Північний потік-2», цитованої агенцією AFP.

Новий трубопровід, що проходить дном Балтійського моря, складається з двох паралельних ниток, здатних транспортувати загалом 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

Раніше у заяві оператора «Північного потоку-2» йшлося, що перша нитка трубопроводу поступово заповнюватиметься для створення запасів і тиску.

Новий трубопровід був завершений у вересні після довгих років суперечок, але ще не отримав схвалення регулюючих органів Німеччини. Регулятор заявив, що процес затвердження затягнеться до другої половини 2022 року.

Трубопровід контролюється «Газпромом», російським державним газовим гігантом. Голова «Газпрому» Олексій Міллер 29 грудня також повідомив, що друга нитка газопроводу «Північний потік-2» заповнена газом і лінія готова для експорту газу.

Президент Росії Володимир Путін заявив на засіданні уряду, що робота трубопроводу допоможе стабілізувати ціни на європейських ринках.

Західні країни протягом кількох тижнів звинувачували Росію в обмеженні постачання газу, щоб чинити тиск на Європу, з метою завершити процес врегулювання на тлі напруженості навколо України. Путін і «Газпром» відкинули звинувачення та заявили, що «Північний потік-2» – це суто комерційний проєкт.

Трубопровід дном Балтійського моря викликає суперечки багато років. Німеччина каже, що їй потрібен природний газ, аби відмовитися від вугілля та атомної енергетики, тоді як критики кажуть, що проєкт посилить залежність Європи від російського газу і може бути використаний для політичного тиску.

Особливо активно заперечують проти «Північного потоку-2» Польща та Україна. Київ каже, що це позбавить каріїну плати за транзит. Сполучені Штати також виступили проти проєкту – деякі американські законодавці запропонували запровадити санкції проти «Північного потоку-2», щоб протистояти будь-яким новим російським військовим діям проти України.