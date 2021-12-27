«Північний потік-2»: історія протистояння у Вашингтоні

«Північний потік-2» був, мабуть, найскладнішою темою в українсько-американських відносинах цього року. Противники газопроводу в американському Конгресі намагались переконати Білий дім остаточно заблокувати запуск російського газогону – боротьба за це тривала увесь рік.

Я з самого початку виступаю проти «Північного потоку-2», але його було майже завершено на час мого приходу на посаду

Протягом року адміністрація Байдена наголошувала: вважає «Північний потік-2» поганою ідеєю. Білий дім вводив санкції проти компаній та суден, причетних до газогону, однак утримався від внесення до санкційного списку компанії, що відповідає за будівництво трубопроводу – Nord Stream 2 AG. Своє рішення Джо Байден пояснював неможливістю зупинити завершення проекту на цьому етапі.

«Я з самого початку виступаю проти «Північного потоку-2», але його було майже завершено на час мого приходу на посаду», – сказав Джо Байден. – Гадаю, запроваджувати санкції зараз було б контрпродуктивно з точки зору наших відносин з Європою. Вони знають як я рішуче налаштований і, сподіваюсь, ми можемо співпрацювати щодо того, як поводитись з цим проектом надалі».

Ми сповнені рішучості спробувати досягнути чогось позитивного зі складної ситуації, яку ми успадкували

Зрештою, Сполучені Штати уклали спеціальну угоду з Німеччиною. Згідно з нею, якщо Росія намагатиметься використовувати енергію як зброю або вчиняти подальші агресивні дії проти України, Берлін вживатиме заходів – включно із санкціями, щоб обмежити можливості експорту російського газу до Європи.

«Ми сповнені рішучості спробувати досягнути чогось позитивного зі складної ситуації, яку ми успадкували, і зробити все можливе, щоб врешті європейська енергетична безпека не була підірвана, щоб вона була посилена. Щоб позиція України не була послаблена, а навпаки зміцнена. І саме про це ми говоримо із нашими європейськими партнерами», – казав Державний секретар Ентоні Блінкен протягом візиту до Німеччини влітку. – Наша мета, як і раніше, – переконатися, що Росія не може використовувати енергію як інструмент примусу, як зброю проти України чи будь-кого іншого у Європі. І я ціную роботу, яку ми здійснюємо із Німеччиною, аби рухатися у цьому напрямку», – відзначив тоді Блінкен.

Президент Байден змінив тривалу політику США щодо «Північного потоку-2», надаючи «зелене світло» на добудову трубопроводу

Стежити за виконанням договору в Державному департаменті призначили Амоса Хохстейна – його оголосили чільним радником з питань енергетичної безпеки. Однак угода з Німеччиною зустріла критику в Конгресі США. Сенатори-республіканці назвали її подарунком Путіну.

«Президент Байден змінив тривалу політику США щодо «Північного потоку-2», надаючи «зелене світло» на добудову трубопроводу та відмовившись від зусиль, щоб завадити його розвитку, – обурювались сенатори Тед Круз і Пет Тумі. – Так звана «угода» адміністрації з Німеччиною передає Володимиру Путіну геостратегічну перемогу, закріплює корумпований російський вплив у Європі та значно послаблює безпеку України, Польщі та інших держав на передовій агресії Кремля».

Демократи у Конгресі також були незадоволені рішенням Білого дому утриматись від санкцій. Конгресвумен Марсі Каптур наголошувала: «Північний потік-2» потрібно зупинити раз і назавжди.

«У цій угоді є дуже мало з того, що може не дати Росії важелів впливу для тиску на наших союзників. Конгрес розуміє ключовий урок історії: коли Німеччина і Росія змовляються, люди Центральної та Східної Європи платять за це ціну», – заявляла конгресвумен.

Палата представників заклала до проекту оборонного бюджету США обов’язкові санкції проти «Північного потоку-2». Щоб затвердити їх остаточно, аналогічну ініціативу мав ухвалити Сенат. Втім, досягти двопартійної згоди в цьому питанні не вдалося.

У 2020-2021-му у Вашингтоні розгорнулась справжня битва лобістів. «Північний потік-2» сплатив декілька мільйонів лобістам у Вашингтоні. В перших трьох кварталах 2021 року європейські компанії, пов’язані з «Північним потоком-2», витратили на лобіювання своїх інтересів понад 3 мільйони доларів. Своєю чергою, українська сторона фокусувалась на впровадженні санкцій проти «Північного потоку-2». На 2021 рік українська компанія підписала контракт з консультантами в США на суму 960 тисяч доларів.

У разі, якщо не буде необхідності транспортувати газ через Україну, Росії буде простіше почати повномасштабну військову операцію

В Києві занепокоєні тим, як розвивається ситуація довкола запуску «Північного потоку-2». Зараз Німеччина розглядає питання сертифікації газопроводу, без якого неможливе введення його в дію. Голова Нафтогазу Юрій Вітренко переконаний – якщо «Північний потік-2» таки запустять, це стане своєрідним запрошенням Росії до нової агресії проти України.

«У разі, якщо не буде необхідності транспортувати газ через Україну, Росії буде простіше почати повномасштабну військову операцію проти України. Це не торкнеться поставок російського газу, і вони продовжуватимуть отримувати гроші з європейського ринку», – каже Вітренко.

Але боротьба проти «Північного потоку-2» у США не завершилась. Американські сенатори домовились розглянути законопроект про обов’язкові санкції вже на початку 2022 року. Для його ухвалення необхідна буде підтримка обох партій.