Російський «Газпром» зробив заяву про дефіцит газу в Західній Європі

Дефіцит природного газу виник у Західній Європі через відсутність заявок на його постачання, а не з вини «Газпрому», заявив 25 грудня офіційний представник російської компанії-монополіста Олексій Купріянов.

«Всі звинувачення на адресу Росії та «Газпрому» в тому, що ми даємо мало газу на європейський ринок, є абсолютно безпідставними і неприйнятними і не відповідають дійсності», – заявив Купріянов в ефірі телеканалу «Росія 1».

«І не треба звинувачувати «Газпром». Краще подивитись у дзеркало», – сказав офіційний представник російської компанії.

Своє твердження менеджер «Газпрому» пояснив тим, що частина клієнтів, «зокрема з Франції та Німеччини, вже повністю вибрали всі свої річні контрактні обсяги і, відповідно, більше не виставляють заявок на постачання газу, а «Газпром» бронює транспортні потужності, виходячи з наявних заявок, а не навпаки».

«Цього року «Газпром» поставив до Німеччини за контрактом 50,2 млрд м³ – це на 5,3 більше, ніж минулого року», – стверджує Купріянов.

Наразі, заявив Купріянов, «за наявними даними, спостерігається фізичний реверс газу з Німеччини до Польщі і, зважаючи на все, в Україну в обсязі від 3 млн до 5 млн м³ на добу», а піднімають газ із підземних сховищ у Німеччині.

За словами офіційного представника «Газпрому», у 2021 році поставлено більше газу, ніж за попередній рік, до Італії, Німеччини, Туреччини, Болгарії, Сербії, Данії, Фінляндії, Польщі.

Натомість, в Європі кажуть, що «Газпром» штучно створює дефіцит природного газу, зупинивши подачу палива газопроводом «Ямал-Європа».

На тлі цього біржові ціни на газ у Європі оновили максимум, вперше перевищивши позначку у 2000 доларів за тисячу кубічних метрів, свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE. Це вдесятеро вище, ніж на початку минулого року.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що звернулася до Європейської комісії зі скаргою на зловживання російським «Газпромом» домінантним становищем на європейському ринку газу, подавши клопотання генеральному директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів щоодо нормалізації ситуації.

«Газпром» різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, незважаючи на зростаючий попит й обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу до Європи і конкурувати з «Газпромом», – йдеться в повідомленні «Нафтогазу» з посиланням на заяву голови правління Юрія Вітренка.

На його думку, саме це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі.

«Дії «Газпрому» є антиконкурентними і спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. «Нафтогаз» як один із найбільших покупців газу в Європі також зазнає збитків через ці зловживання. Отже, ми просимо Європейську комісію у належний спосіб відреагувати на порушення», – зазначив Вітренко.