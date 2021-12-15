Шмигаль: Україні вистачить газу і вугілля для проходження зими

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні достатньо газу і вугілля для проходження опалювального сезону. Він сказав про це під час засідання уряду 15 грудня.

«Станом на середину грудня у нас у сховищах – більше ніж 15 мільярдів кубометрів газу. Цього абсолютно достатньо, щоб забезпечити «блакитним паливом» і людей, і комунальні заклади, і промислових споживачів», – сказав голова уряду.

Крім того, за словами Шмигаля, «черговим фейком» виявилися «типові страшилки про те, що в нас уже до зими закінчиться вугілля».

За даними Міністерства енергетики, у грудні очікується близько двох мільйонів тонн поставок українського й імпортного вугілля, а заплановане споживання очікується на рівні 1,7 мільйона тонн, сказав прем’єр.

Він також вкотре наголосив, що тарифи для населення на тепло, гарячу воду і газ цього опалювального сезону не зростатимуть.

21 листопада в Україну прибуло перше із семи законтрактованих ДТЕК суден із вугіллям із США.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна домовилася зі США про постачання вугілля.

Україна ввійшла в опалювальний сезон з найбільшим дефіцитом вугілля в історії, його запаси на теплових електростанціях на початку холодів були приблизно уп’ятеро меншими, ніж заплановані урядом.