Шмигаль вказує на уповільнення річної інфляції до 10,3% у листопаді

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у листопаді 2021 року споживча інфляція у річному вимірі сповільнилася до 10,3% з 10,9% у жовтні.

Про це він повідомив у фейсбуці. Прем'єр висловив сподіванння, що інфляція й надалі поступово знижуватиметься.

За його словами, цьому сприятимуть найкращі врожаї цього року, коригування цін на світових товарних ринках, порівняно міцний курс гривні 2021 року, вичерпання ефектів низької бази порівняння.

Важливу роль у стримуванні інфляції, зазначає прем’єр, також відіграв меморандум із місцевою владою, завдяки якому тарифи на тепло та гарячу воду для людей залишаються без змін до кінця опалювального сезону.

У листопаді 2021 року споживчі ціни підвищилися на 0,8%. Протягом періоду від січня до листопада інфляція становила 9,4%.