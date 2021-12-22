«Нафтогаз» звернувся до Єврокомісії зі скаргою на зловживання «Газпромом» домінантним становищем на ринку

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що звернулася до Європейської комісії зі скаргою на зловживання російським «Газпромом» домінантним становищем на європейському ринку газу, подавши клопотання генеральному директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів щоодо нормалізації ситуації.

«Газпром» різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, незважаючи на зростаючий попит й обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу до Європи і конкурувати з «Газпромом», – йдеться в повідомленні «Нафтогазу» з посиланням на заяву голови правління Юрія Вітренка.

На його думку, саме це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі.

«Дії «Газпрому» є антиконкурентними і спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. «Нафтогаз» як один із найбільших покупців газу в Європі також зазнає збитків через ці зловживання. Отже, ми просимо Європейську комісію у належний спосіб відреагувати на порушення», – зазначив Вітренко.

Єврокомісія і російська сторона це звернення наразі не коментували.

Напередодні ціна газу в Європі оновила історичний максимум – 2000 доларів за тисячу кубічних метрів. Зростання відбувається на тлі зупинки «Газпромом» подачі палива газопроводом «Ямал-Європа». Трубопровід зупинився і перейшов у реверсний режим – газ йде із заходу на схід.

У європейських сховищах після аномально холодної зими та відновлення економіки після пандемії є низькі запаси палива. Ситуацію ускладнює напруженість навколо Росії, яка фактично відмовляється збільшувати поставки понад заздалегідь обговорені обсяги.