Ціна газу в Європі оновила історичний максимум

Біржові ціни на газ у Європі оновили максимум, вперше перевищивши позначку у 2000 доларів за тисячу кубічних метрів, свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE. Це вдесятеро вище, ніж на початку минулого року.

Зростання відбувається на тлі зупинки подачі палива газопроводом «Ямал-Європа» та прогнозів про холодну зиму.

Вартість газу в Європі почала зростати влітку, залишаючись у коридорі 170-220 доларів за тисячу кубометрів. Причиною економісти називали низькі запаси у європейських сховищах після аномально холодної зими та відновлення економіки після пандемії.

До кінця осені ціна кілька разів оновлювала історичні рекорди. Ситуацію ускладнює напруженість навколо Росії, яка фактично відмовляється збільшувати поставки понад заздалегідь обговорені обсяги. Напередодні російський газовий монополіст «Газпром» відмовився бронювати потужності на прокачування газу по «Ямал – Європа». Трубопровід зупинився і перейшов у реверсний режим – газ йде із заходу на схід.