Реакція на шантаж: як сенатори США пропонують Байдену стримувати Росію

Стратегія США зі стримування Росії має включати, як дипломатію, так і економічні та військові заходи. На цій думці сходяться американські сенатори, які останніми днями опублікували свої поради до адміністрації Джо Байдена у зв'язку із діями Росії, що дестабілізують ситуацію в Європі і світі, повідомляє «Голос Америки»​.

Про це пишуть сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін та сенатор-республіканець Роб Портман в спільній статті для The Washington Post.

В статті під назвою «Україна стала на бік Заходу в 2014 році, тепер ми повинні стати на бік України» сенатори надали поради президенту США Джо Байдену:

Найперше, Байден має вимагати від Росії відвести війська від кордонів України. Спочатку деескалація, а потім переговори, вважають законодавці.

Сенатори радять президенту США не закликати українського президента Володимира Зеленського до поступок поза Мінським процесом.

США мають збільшити постачання зброї до України і надати протиповітряні, протитанкові і протикорабельні системи та засоби ведення електронної війни, вважають сенатори.

Сенатори вказують, що більш ніж 2,5 млрд доларів оборонної допомоги, яку США надали Україні з 2017 року, було спрямовано на захист у конфлікті на Донбасі, а не на захист від масштабного російського вторгнення.

Співпрацювати з новим німецьким урядом, щоб не допустити введення в дію «Північного потоку-2» .

. США мають розбудовувати міжнародну коаліцію з партнерами, які чітко розуміють загрози теперішньої ситуації, йдеться в статті.

Санкції проти оточення Путіна

Свої поради Байдену щодо стримування Путіна від подальшої агресії в Україні опублікував і сенатор-республіканець Роджер Вікер.

Він радить Байдену не йти на поступки і чітко заявити Путіну, що подальша агресія в Україні призведе до численних російських жертв.

Також Вікер вважає, що США мають надати Україні протиповітряну зброю і продовжити надавати протитанкову зброю, а НАТО, на думку Вікера, може надіслати до України більше військових.

Вікер також вважає необхідними санкції проти російських посадовців, пов'язаних з «Північним потоком-2» а також проти оточення Путіна.

Негайно надати посилену оборонну допомогу

Група підтримки України в американському Конгресі закликала адміністрацію Байдена «негайно надати посилену оборонну військову допомогу Україні та накласти санкції на «Північний потік-2».

Заява прозвучала після того, як очільники Групи, конгресмени-демократи Марсі Каптур та Майк Квіглі та конгресмени-республіканці Браян Фіцпатрік та Енді Гарріс, а також низка сенаторів США через відеозв'язок поспілкувалася із президентом Володимиром Зеленським.

«У час, коли Кремль розглядає можливість ще однієї нелегальної атаки на свого сусіда, США мають вдаватись до усіх належних заходів для недопущення таких дій. Росія вже вторглась до України у 2014-му, спричинивши смерті 14 000 невинних. США повинні негайно надати посилену оборонну військову допомогу Україні та накласти санкції на «Північний потік-2». Загроза війни, яка нікуди не зникає, вимагає дій США щодо захисту трансатлантичної безпеки», – йдеться у заяві.