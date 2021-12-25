У Росії оголосили про відведення частини військ від кордону з Україною

Південний військовий округ Збройних сил Росії повідомив про відведення частини військових від кордону з Україною. У повідомленні округу вказується число 10 тисяч, але не зазначено конкретно, скільки саме із прикордонних з Україною регіонів – лише загалом щодо військ, об’єднаних Південним військовим округом.

«У військах Південного військового округу завершився етап бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з’єднаннях, військових частинах ряду військ та спеціальних військ. Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші до пунктів постійної дислокації з території загальновійськових полігонів», – повідомила пресслужба Південного військового округу.

Повідомляється, що підготовка військ у польових умовах тривала упродовж місяця.

«Заняття з бойової підготовки проводилися на загальновійськових полігонах, дислокованих в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях, на Ставропіллі та Кубані, в Республіках Північного Кавказу та Криму (окупований український півострів – ред.), а також на полігонах військових баз ПВО у Абхазії, Вірменії та Південній Осетії (Абхазія та Південна Осетія – сепаратистські регіони Грузії – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Російські військові кажуть, що протягом першої декади січня продовжать «нести службу на бойовій вахті» підрозділи протиповітряної оборони, екіпажі частини кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії, підрозділи радіоелектронної боротьби та чергові зміни оперативно-тактичної, армійської та безпілотної авіації.

Останніми тижнями Сполучені Штати, НАТО та Київ стривожені щодо близько 100 000 російських військовослужбовців, розгорнутих поблизу кордону з Україною та на окупованому Росією Кримському півострові.

Офіційні особи США стверджують, що Москва планує можливий військовий наступ, який, якщо це станеться, може статися протягом кількох тижнів. Кремль наступ заперечує.

Нове військове нарощування стало тлом для Путіна, який хоче, щоб США та НАТО надали Росії широкі «гарантії безпеки» і не допустили розширення альянсу на Схід, зокрема і щодо України.

Кремль і адміністрація США заявили, що планують провести двосторонні переговори з питань безпеки – остаточної дати ще немає.