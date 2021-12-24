Майже 60% українців підтримують вступ до НАТО – опитування

Переважна більшість українців у разі проведення референдуму підтримала б і вступ України до ЄС, і до НАТО, свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології.

«У випадку референдуму щодо вступу до ЄС 67,1% серед усіх респондентів проголосували б «за», 21,6% – «проти». У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б «за», 28,1% – «проти», – йдеться в дослідженні, оприлюдненому 24 грудня.

За словами авторів дослідження, серед жителів заходу і центру країни переважна більшість підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО. На півдні і сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижча. Водночас у випадку вступу до ЄС більшість на референдумі підтримали б таке рішення, а у випадку вступу до НАТО голоси «за» і «проти» розділилися б практично порівну.

У жовтні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна і Грузія вступлять до НАТО, але це не питання завтрашнього дня.

Столтенберґ вкотре наголосив, що це право кожної країни визначати своє майбутнє, і на рішення України й Грузії вступити до НАТО не повинна впливати якась іще країна, зокрема Росія.

Кремль, який накопичив десятки тисяч своїх військових біля кордону України, вимагає від США і НАТО гарантій невступу України до альянсу.

Опитування КМІС проводилося 13-16 грудня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитані 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.