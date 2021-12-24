58% українців вважають, що переговори з Путіним слід вести лише за участю Заходу – опитування

Більшість українців – 58,1% – вважають, що переговори з президентом Росії Володимиром Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів, свідчать оприлюднені 24 грудня результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Прямі переговори президента Володимира Зеленського і Путіна вважають дієвим способом досягнення миру 26,6% респондентів.

Згідно з опитуванням, переважна більшість респондентів не вірять, що прямі переговори Зеленського і Путіна приведуть до повернення Криму (84,4% не вірять) і окупованої частини Донбасу (66,3%).

Крім того, 49,2% респондентів вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України. Вважають, що вторгнення не буде – 41,4%.

Більшість респондентів – 57,8% – вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії, достатніми зусилля вважають – 27,1%.

Як йдеться в дослідженні, 39,2% респондентів вважають, що прийняття вимоги Путіна не брати Україну в НАТО послабить безпеку України, оскільки лише розпалить агресивність російського президента щодо України. Вважають, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність Путіна щодо України – 29,7%. Ще 31,1% респондентів не визначилися із своєю думкою.

Раніше цього місяця соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила опитування, згідно з яким, за прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) виступають 56%, 41% – проти.

Крім того як свідчили дані цього опитування, 46% підтримують залучення Туреччини до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, стільки ж – проти. А на запитання, в якому форматі краще проводити переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, відносна більшість (45%) підтримують ідею розширення «нормандського формату», із залученням до нього США та Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті 1 грудня заявив, що Україна не зможе зупинити збройний конфлікт на Донбасі без прямих переговорів з Росією.

Опитування КМІС проводилося 13-16 грудня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитані 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.