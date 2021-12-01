«Важливо, що президент сказав про прямий діалог з Росією, а не з Донецьком чи Луганськом» – Гармаш

Дуже важливо, що президент Володимир Зеленський під час свого щорічного послання до Верховної Ради сказав про необхідність прямого діалогу з Росією, а не з Донецьком чи Луганськом. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив Сергій Гармаш, представник окремих районів Донецької області в українській делегації Тристоронньої контактної групи на переговорах щодо Донбасу.

«Дуже важливо, що президент сказав про прямий діалог з Росією, а не з Донецьком чи Луганськом, бо якби він сказав з Донецьком чи Луганськом, то я був би обурений і вже б стояв десь на Банковій разом з іншими протестувальниками. Зеленський сказав про прямий діалог із Росією, це дуже важливо і це мають почути і в Москві, і українські партнери на Заході», – зазначив Сергій Гармаш.

За словами Гармаша, в рамках мінських домовленостей Україна восьмий рік поспіль веде перемовини з Росією, проте Москва не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі. Гармаш нагадав, що мінські перемовини ініціював п'ятий президент Петро Порошенко, чинний лідер парламентської фракції «Європейська солідарність»

«Ми восьмий рік ведемо перемовини з Росією, і ці перемовини ініціював Петро Порошенко, чия фракція зараз найбільше критикує Зеленського з приводу цього висловлювання (про необхідність прямих перемовин з Росією – ред.). Нагадаю, мінські перемовини – це перемовини України з Росією, я сподіваюся що в «Європейській солідарності» і в інших опозиційних силах пам’ятають про це і не думають, так, як думають в Москві, що ми ведемо перемовини з Донецьком і Луганськом. Перемовини з Росією вже тривають. Проблема в тому, що Росія не визнає себе стороною конфлікту і відповідно не бере активної участі в цих перемовинах. Якщо ми доб’ємося прямого діалогу з Росією, то це означатиме, що Росія визнала себе стороною конфлікту. Це буде пів шляху до врегулюваня конфлікту на Донбасі. Я думаю, що ми від цього нікуди не втечемо. Наше завдання – до часу коли Росія захоче чи дозріє під дією різних факторів (зовнішньополітичних чи внутрішньополітичних) закінчити цей конфлікт, щоб ми сіли за стіл перемовин з Росією на рівних», – зазначив Сергій Гармаш

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не зможе розв’язати збройний конфлікт на Донбасі без прямих переговорів із Росією. Про це президент сказав під час послання до парламенту 1 грудня.

«Ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали всі зовнішні партнери. Всі зовнішні – визнали, а деякі внутрішні це не визнають», – сказав Зеленський, і кивнув пальцем у бік сесійної зали, де сидять представники «Європейської солідарності», лідером яких є експрезидент Петро Порошенко.

У Росії вже відреагували на заяву Зеленського і заперечили можливість прямих переговорів щодо Донбасу. Москва не є стороною конфлікту на Донбасі, тому переговори про його розвʼязання є предметом «переговорів українців з українцями». Про це речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав 1 грудня, коментуючи заяву президента України.

Питання про можливу зустріч президентів Росії і України почало обговорюватися ще навесні 2021 року, тоді Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним «у будь-якій точці українського Донбасу».

Пізніше, після кількох заяв про можливість зустрічі, офіційний Кремль заявив, що навряд чи цей діалог відбудеться, оскільки Зеленський наполягає на обговоренні Криму, а Кремль вважає, що там немає теми для обговорення. Крім того, Росія відкидає звинувачення України і Заходу у збройній підтримці бойовиків. Кремль каже, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Переговори щодо Донбасу в так званому «нормандському форматі», тобто з участю не лише України і Росії, але також Франції та Німеччини, відбуваються понад 7 років – від червня 2014 року. Але Москва відкинула висловлені восени прагнення України та Німеччини організувати нову зустріч лідерів глав держав у цьому форматі до завершення каденції канцлерки Німеччини Анґели Меркель.