Щорічне звернення президента: чим похвалився і що пообіцяв Зеленський?

Конституційну процедуру – щорічне звернення президента до Верховної Ради – цього разу приурочили до 30-ї річниці Всеукраїнського референдуму про здобуття Україною незалежності. Звертаючись до парламенту, президент Зеленський заявив, що «вперше Україна ось уже два роки будує справжню незалежність». Виступ Володимира Зеленського складався із звіту про те, що вдалося здійснити, й із нових обіцянок. Радіо Свобода коротко наводить тези виступу президента.

Розпочинаючи свій виступ президент Володимир Зеленський нагадав про те, що переважна більшість громадян у 1991 році проголосувала за здобуття Україною незалежності і запевнив, що тепер «ми будуємо справді незалежну Україну».

Володимир Зеленський сказав, що хоче говорити про те, що «вдалося зробити вперше».

«Звіт»

Президент Зеленський у своєму зверненні до парламенту заявив, що:

«Уперше бюджет на медицину збільшився удвічі, уперше повністю укомплектували парк швидких».

«Уперше повністю закриємо чергу на житло для ветеранів війни і перейдемо до вирішення цієї проблеми щодо усіх військовослужбовців».

«Уперше ставка кредитів для малого і середнього бізнесу нижче 10%».

«Уперше державний борг України зменшено до рівня 50% ВВП».

«Золотовалютні резерви України склали 30 мільярдів доларів».

«Уперше облаштовуємо кордон по усьому периметру».

«Уперше залучили міжнародну підтримку для повернення Криму і створили для цього «Кримську платформу».

«Уперше, на восьмому році війни, ухвалили закон про територіальну оборону».

«Уперше почали системну боротьбу з олігархами».

«Уперше громадяни України отримали «державу у смартфоні» і можливість вирішувати свої завдання з онуком на дивані, а не з жіночкою у кабінеті».

Уперше за час своєї каденції президент Зеленський звернувся до політичних опонентів із закликом об'єднати зусилля у боротьбі за відновлення територіальної цілісності.

«Давайте разом боротися за нашу країну і за повернення наших територій. Це я кажу усім політикам і усім бізнесменам. Поки не пізно», – сказав президент Володимир Зеленський.

Про боротьбу із пандемією коронавірусу

Володимир Зеленський запевнив, що Україна зараз уперше «має майже все» необхідне для боротьби з пандемією коронавірусу.

«Незалежна країна – це передусім здорова країна. Два роки ми протидіємо COVID-19. Ми починали майже з нічим, це правда. А зараз маємо майже все: лікарні, ліжка, кисень, і найголовніше – вакцини. Ми почали з 10 тисяч щеплень на день, а в листопаді зробили 6,5 мільйонів. Дякую нашим медикам! Маємо на сьогодні 24 мільйони щеплень», – сказав президент Зеленський.

Про підвищення зарплат

Мінімальна зарплата – 6,5 тисяч гривень

«Відсьогодні, 1 грудня, мінімальна зарплата в Україні становить 6 з половиною тисяч гривень. Ми не тільки підвищили мінімальну заробітну плату, середня заробітна плата вперше у цьому році за останні 30 років у доларовому еквіваленті перевищила 500 доларів США на місяць», – сказав Зеленський.

Зарплата лікарів зросла удвічі за рік і з 1 січня буде 20 тисяч гривень

«Уперше зарплата лікарів зросла за рік удвічі. З нового року, з 1 січня вона складатиме мінімум 20 тисяч гривень. Середня заробітна плата лікаря в державі України буде 24 тисяч гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитися до лікаря», – повідомив Зеленський.

Зарплата вчителів?

Щодо підвищення зарплати педагогів – президент лише висловив впевненість, що скаже «у своєму наступному посланні через рік такі ж слова про заробітну плату вчителів», як цього року сказав про оплату праці лікарів.

Про війну, армію, підтримку союзників і переговори з Росією

Президент Зеленський, виступаючи у парламенті, сказав, що хоче досягнути миру для України, але вважає, що зупинити війну неможливо без прямих переговорів із Росією.

«Ми знаємо хто нас з європейських країн справді нас підтримає, а хто робить вигляд. Ми не боїмося прямого діалогу. Я не боюся із ним говорити», – сказав Володимир Зеленський, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

«Наша армія – найкраща армія у світі. І ніхто, крім нашої армії, нас не захистить. Без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали всі зовнішні партнери. Всі зовнішні визнали, а деякі внутрішні це не визнають», – сказав Зеленський і кивнув у бік представників фракції «Європейська солідарність», лідером якої є п'ятий президент України Петро Порошенко.

Про дороги і мости

Президент Зеленський повідомив, що у рамках програми «Велике будівництво» побудували 13 тисяч кілометрів доріг.

«Але багато якісних доріг не буває, тому ціль на наступні два роки не зменшується – це 15 тисяч кілометрів доріг і ні кілометром менше. І вже завершити цю велику реформу», – заявив Зеленський.

Також, повідомив Зеленський, збудовано та оновлено 560 мостів та мостових переходів, серед яких і сумновідомий довгобуд – міст у Запоріжжі.

«​За наступні два роки у планах збудувати ще 810 мостів, серед яких – Кременчуцький та Ямпільський мости», – сказав Зеленський.

Про тарифи

«Енергетична криза, обмеження в електропостачанні, значне зростання тарифів. Вперше – це не про Україну. Це реалії усього світу, пропри які нам вдалось зберегти стабільність в енергетиці, стримати зростання цін на житлово-комунальні послуги, а ціни на електроенергію для населення – навіть знизити», – сказав Володимир Зеленський.

Які обіцянки прозвучали?

Запровадити «економічний паспорт українця»

Під час щорічного звернення президента до парламенту Володимир Зеленський пообіцяв запровадити «економічний паспорт українця» – спеціальні рахунки для дітей, на яких будуть накопичуватися кошти, що направлятимуться із оплати використання надр України.

«До 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроєкт «Про економічний паспорт українця». Відповідно до нього, плата за використання наших надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненні повноліття діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти чи купівлі власного житла», – сказав президент Зеленський і додав, що це стане можливим завдяки ухваленому 30 листопада податковому закону №5600, що збільшив плату за використання природних ресурсів.

Запустити програму «Українська мрія»

Володимир Зеленський пообіцяв надати можливість громадянам, «які чесно сплачують податки», отримувати кредити за ставкою 5% у гривні для придбання нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії. Цю програму президент назвав «Українська мрія».

Із 2022 року розпочати «Велику термомодернізацію»

Зеленський пообіцяв, що в рамках програми «Велика термомодернізація» в Україні хочуть утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків та лікарень, що дозволить, за словами президента, «застрахуватись від подальшого росту цін на енергоресурси та вперше отримати справжню енергетичну незалежність».

З20 мільярдів на оборону, кібервійська, літаки і дрони

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році фінансування сектору оборони і безпеки перевищить 320 мільярдів гривень.

«Я пишаюсь тим, що вперше за 30 років у 2022 році фінансування сектору оборони і безпеки перевищить 320 мільярдів гривень. При тому, що у 2018 році ця сума була лише 192 мільярди гривень. У межах цих коштів ми вперше запускаємо комплексну ракетну програму, програму відновлення українського флоту, створення кібервійськ в Україні. Вперше за період незалежності ми будуємо літаки «Антонов» Ан-178. Вперше розпочинаємо в Україні будівництво заводу сучасних дронів», – сказав президент Зеленський.

Про електронний перепис населення у співпраці з Apple

Україна буде другою країною у світі, яка у співпраці із компанією Apple проведе у лютому 2023 року електронний перепис населення, пообіцяв Володимир Зеленський.

«Є (в планах – ред.) електронний перепис, який згодом приведе до електронного голосування. У центрі наших перетворень є народ, і ми маємо дізнатись, скільки нас, де ми живемо. Пишаємося тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple уже в лютому 2023 року», – сказав Зеленський, додавши, що «наша мета – щоб 100% послуг держави українці могли отримати саме онлайн – без чиновника, без черг, без корупції».

Про судову реформу

Щодо судової реформи – президент Зеленський зазначив, що «пишатися поки що немає чим». Проголосували лише два закони.

«Судова реформа розпочата не вперше, але вперше буде доведена до кінця», – пообіцяв Володимир Зеленський

Завершив своє звернення до парламенту президент Зеленський словами «Слава Україні!» і врученням з нагоди 30-ї річниці референдуму про незалежність низки державних нагород, зокрема Золотої зірки Героя України добровольцю, бійцю «Правого сектору» Коцюбайлу.