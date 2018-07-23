Право на передову: чи залишиться «Правий сектор» на Донбасі?

Люди, які виконують незрозумілі завдання, не повинні перебувати в зоні бойових дій – ці слова командувача Операцією об'єднаних сил Сергія Наєва викликали різку критику з боку українських добровольчих підрозділів. На п'ятому році війни вони залишаються на передовій і заявляють: не збираються залишати Донбас. Про те, які завдання виконують добровольці і як вирішити протиріччя між ними і військовим командуванням, дізнавалися журналісти програми «Донбас.Реалії».

Саур-Могила, Піски, Мар'їнка, Авдіївка, Донецький аеропорт і шахта Бутівка – це не повний список гарячих точок, де за час війни на Донбасі встигли відзначитися бійці «Правого сектору».

І четверту річницю із дня створення бойового крила організації вони зустрічають на Донбасі. За цей час, за підрахунками добровольців, на передовій загинула майже сотня їхніх бійців.

У день чергової річниці настрій у добровольців не святковий. Новою причиною для занепокоєння стала заява командувача Операцією об'єднаних сил Сергія Наєва.

«Що стосується людей, які раніше їздили для виконання незрозумілих завдань у зону бойових дій, котрі не мають законного права мати зброю… Тепер люди, які не входять до складу жодної силової структури, офіційно, згідно з нормами закону, позбавлені права перебувати в зоні бойових дій», – заявив Наєв.

Комісії всякого роду, які не дозволяють воювати, направлені проти нас

Бійці «Правого сектору» впевнені, що мова саме про них. Останнім часом перебування добровольців на передовій значно ускладнилося.

«Комісії всякого роду, які виганяють нас з позицій, які не дозволяють воювати, на блокпостах починають «підщимлювати», всякі мобільні групи, направлені проти нас», – зауважив командир роти ДУК «Правий сектор» Дмитро Коцюбайло.

Компроміс від ЗСУ

Військові озвучили, як можна вирішити протиріччя. З публічною пропозицією до добровольців звернувся командир 24-ї окремої механізованої бригади Валерій Гудзь.

«Знаю від генерала особисто його шанобливе ставлення до добровольців. Так само, як і моє. Але є закон, який регламентує нову Операцію об'єднаних сил. І генерал Наєв, і я повинні діяти згідно з законом. Тому я запрошую всіх добровольців до служби у складі бригади», – заявив військовий.

Але ставати частиною ЗСУ в «Правому секторі» не хочуть.

«Добровольчий український корпус сформований як самодостатня структура. По забезпеченню, по ротації, по якихось методичних речах, по злагодженості. І це хочуть просто знищити, розчинити в Збройних силах України, зробити «солдафонщину» звичайну і все», – каже командир ДУК «Правий сектор» Андрій Стемпіцький.

Будні «Правого сектору» на Донбасі

У «Правому секторі» погодилися показати журналістам, як зараз виглядають їхні будні на Донбасі. Знайомство починається на одній із баз в зоні бойових дій.

«У нас тут і тренування проходять у хлопців, тому що на «нуль» не потрапить боєць, який не пройшов навчання. Тобто, «нульових» бійців у нас немає. Тому ця база і тренувальна, і для відпочинку хлопців», – показує боєць-парамедик «Правого сектору» Карина.

​Також територію використовують як ремонтний цех. Обслуговуванням далеко не нового волонтерського транспорту бійці займаються самі.

Продуктами харчування також забезпечують волонтери. Після кухні доброволець показує, в яких умовах живуть бійці.

«Вони перебувають на позиціях певний період. У нас мінімум два місяці хлопці на бойових. От вони два місяці відбули, і через два місяці, щоб перепочити, вони повертаються у ці кімнати», – продовжує Карина.

Тренування – ще один обов'язковий пункт денного розпорядку. Штурмова група повторює вправу знову і знову. Дії, пояснюють бійці, повинні бути відточені до автоматизму.

«20 добровольців можуть бути ефективнішими, аніж сотня пійманих військкоматом солдатів. Бо добровольці свідомо сюди прийшли, для конкретної цілі. А не тебе виловили на дискотеці з військкомату і притягнули на схід – на автомат, воюй», – каже боєць «Правого сектору» з позивним «Гном».

Паралельно новобранців навчають, як поводитися зі зброєю.

«Вивозити людей на позиції непідготовленими – це злочин. А зараз у зв'язку з останніми подіями у нас є можливість навчити якомога більше людей бути фахівцями в своїй галузі», – розповідає боєць з позивним «Псих».

Бійці «Правого сектору»: «Ми завжди готові підсилити будь-яку бригаду»

У «Правому секторі» впевнені: на передову вони обов'язково повернуться. Адже в умовах відчутної нестачі солдатів у бригадах, їхня допомога не буде зайвою.

Добровольці залишать зону АТО тільки тоді, коли будуть відвойовані території, окуповані Росією

«Добровольці залишать зону АТО тільки тоді, коли будуть відвойовані території, які є окупованими Росією. Крим в тому числі», – заявив командир «Правого сектору» Андрій Стемпіцький.

Командир роти ДУК «Правий сектор» Дмитро Коцюбайло до цього додає: всі дії добровольчого корпусу узгоджені із ЗСУ.

«Ми завжди готові підсилити будь-яку бригаду і будь-яку ділянку фронту, де ми потрібні. Всі наші дії, які ми робили, робимо і будемо робити, повністю узгоджені зі Збройними силами України», – додає Дмитро Коцюбайло.

Нині трохи більше від трьох десятків бійців перейшли із добровольчих підрозділів і служать в ЗСУ, підрахували в штабі Операції об'єднаних сил.

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