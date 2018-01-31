​Довгоочікуване визнання чи «картка, яку не вставиш у банкомат»? У Дніпрі бійцям добробатів вручили посвідчення

Дніпро – 31 січня в Дніпрі відбулось перше офіційне вручення посвідчень від Дніпропетровської обласної ради бійцям добровольчих формувань, жителів області, що не входять до Збройних сил України. Документ свідчить, що вони брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України. Він заснований обласною радою і, як зазначають посадовці, свідчить про визнання заслуг вояків на регіональному рівні. Перші посвідчення отримали чотири десятки бійців-дніпрян. Частина учасників заходу була задоволена тим, що бійців добробатів «нарешті помітили», однак дехто пішов із урочистостей відверто розчарований.

40 бійців добровольчих формувань, які не входять до складу офіційних силових структур, підпорядкованих Міноборони та Міністерству внутрішніх справ, зібрались у залі президії Дніпропетровської облради. У багатьох на рукавах – шеврони добробатів, на грудях – нагороди. Не державні, а від власних підрозділів та волонтерів.

І хоча усі вони пройшли «гарячі» точки Донбасу, розказують вояки, багатьом із них офіційний статус учасника бойових дій «не світить»: з різних причин не змогли легалізуватись в складі української армії як військовослужбовці – хтось через вік, хтось через медичні обмеження, хтось через відсутність громадянства. Частина бійців також входить до підрозділів, які відмовились вливатись у Збройні сили чи Нацгвардію.

«Нас не визнають офіційно. Навіть на «передку» офіційно нас немає»

За визнання їх хоча б на регіональному рівні, кажуть вояки, боролись ще з 2014-го. Зрештою 2016-го обласна рада ухвалила рішення про можливість надання їм статусу бійців добровольчих формувань. І ось нарешті – перші документи, посвідчення бійців-добровольців.

41-річний боєць підрозділу «Січ – Захист» Дмитро Іванов каже: пройшов не одну «гарячу» точку Донбасу.

У мене немає статусу учасника бойових дій і я не буду бігати по кабінетах, падати на коліна, просити

«У 2014 році ми не заради цього йшли добровольцями. Опитне, Піски, допомагали хлопцям виходити з «Іловайського котла»… У мене немає статусу учасника бойових дій і я не буду бігати по кабінетах, падати на коліна, просити. Як на мене, якщо про нас пам’ятають хоча б на рівні області, це вже добре. Я йшов не ради цього, ордени, медалі, якісь посвідчення тоді були неважливі. Приємно, звичайно, приємно. Але це справа кожного: приймати це чи не приймати. Моя родина мене і так визнала, мої друзі і знайомі знають, вони поруч зі мною», – сказав Дмитро Іванов.

«Нас не визнають офіційно. Навіть на «передку» офіційно нас немає. Я записався добровольцем 2015-го, місяць підготовки – і в АТО. Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Уже й за це посвідчення – спасибі. Про нас не забули, пам’ятають, що ми є», – додає 27-річний боєць штурмової роти «УДА» Іван Мирошниченко.

​«Добровольці відчують вдячність і відзначення»

У Дніпропетровській обласній раді наголошують: вручення посвідчень бійцям-добровольцям – це перший крок. Наразі облрада, опрацювавши дані претендентів у спеціальній комісії, визнала такими 125 уродженців області. Частина з них – уже з посвідченнями, зокрема і екс-керівник ДУК «Правий сектор» Дмитро Ярош.

Кожен із тих, хто претендував на отримання статусу, безпосередньо перебував у зоні бойових дій, це є обов’язковою умовою для затвердження кандидатури. Серед добровольців з офіційним статусом є кілька жінок – медики добробатів.

В обласній раді пояснюють: поки що цей статус для добровольців – вияв поваги від жителів області. Адже закон про визнання їх на загальнодержавному рівні вже третій рік ходить комітетами Верховної Ради і ніяк не потрапить на розгляд до сесійної зали.

Коли всі добровольці Дніпропетровщини будуть визнані і буде відома точна кількість, у бюджеті зможуть запланувати кошти на їхню підтримку, кажуть в облраді. Що це буде – безкоштовний проїзд, лікування, грошові виплати, ще не визначились.

Голова облради Гліб Пригунов зауважує: поки важливий сам факт визнання добровольців.

Для суспільства важливий сам факт такого визнання. Це перший крок

«Журналісти мене запитували: що це може бути? Ми не маємо на сьогодні 100-відсоткової відповіді. Але добровольці відчують вдячність і відзначення від жителів, від бюджету, від державних установ. Можливо, навчання для дітей, можливо, якісь ще організаційні заходи. Я не хочу зараз переходити в категорію пільг, але якщо необхідно, можемо і такі питання розглядати, треба все це чітко порахувати, спланувати… Я думаю, що для суспільства важливий сам факт такого визнання. Це перший крок», – зазначив посадовець.

«Покладу вдома, буде лежати…»

Бійці добробатів вітали один одного з отриманням статусу стримано, без пафосу. Частина з них вийшла із зали урочистостей відверто розчарованими.

Едуард Дегтярук із Першотравенська – у минулому шахтар, потім – волонтер, а з 2016 року – боєць Української добровольчої армії (УДА). Чоловік зауважує, показуючи посвідчення: отриманий документ «навіть не вставиш у банкомат».

Я очікував, що буде видане нормальне посвідчення, що там буде написано «учасник бойових дій – доброволець» і будуть пільги точно такі, як у ЗСУ, тільки в межах області. Ця пластикова картка нічого не значить

«Приїхав сюди, отримав цю просто пластикову картку, яку навіть не вставиш у банкомат – це просто, я не розумію, фарс чи що це таке. Я очікував, що буде видане нормальне посвідчення «ЗСУшне», як у військовослужбовців Збройних сил України, що там буде написано «учасник бойових дій – доброволець» і будуть пільги точно такі, як у ЗСУ, тільки в межах області. Ось ця пластикова картка нічого не значить, покладу вдома, буде лежати», – сказав Радіо Свобода Едуард Дегтярук.

У червні 2016 року Дніпропетровська обласна рада ухвалила рішення про визнання бійців добровольчих формувань, що не входять до ЗСУ, МВС, Нацгвардії – жителів області – на регіональному рівні та вирішила створити комісію із надання їм статусу бійців-добровольців АТО.

За рішенням обласної ради, бійцям-добровольцям, які проживають області, будуть надані відповідні посвідчення. Тоді зазначалось, що для них також передбачать соціальні пільги.

Рішенню обласної ради передував пікет бійців кількох добровольчих підрозділів.